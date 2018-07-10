學者︰大同條款不周延 應延後實施

2018-07-10

缺「請求董事會召集」程序

〔記者高嘉和／台北報導〕公司法修法有關「大同條款」引發爭議。政大法律系教授劉連煜指出，從公司治理的穩定性來看，第一七三條之一持股逾三個月的過半數股份股東，可自行召集股東臨時會，因缺乏「請求董事會召集」程序，的確是「立法不夠周延」，恐造成經營權紛爭不斷，甚至損及廣大股東權益；行政院或可考慮讓「大同條款」延後生效日期，讓經營者有緩衝時間。

他解釋，公司法的「大同條款」與證交法的四十三條之五，理應沒有特別法與普通法的競合問題，因兩者規範並非「同一事項」；證交法第四十三條之五規定是同一關係人、且發動公開收購，但公司法第一七三條之一規定是非同一關係人、且非公開收購；當法律有競合問題，就會有排除適用規定，例如證交法第三十六條就寫明「不適用公司法第一百七十條第二項但書規定」。

劉連煜說，他贊成金管會主委顧立雄的主張，只有在公開發行公司、公開收購持股過半、且持股三個月以上等條件下，才有兩法條適用的疑義；若以大同案來看，因市場派非屬同一關係人、且非公開收購，只能適用公司法相關規定。

但劉連煜強調，大同條款的確「立法不夠周延」！當初就是因鼓勵併購、活化企業經營，才透過修正證交法第四十三條之五，讓同一關係人持股過半可發動併購，但要求須經「請求董事會召集」程序；大同條款卻跳過「請求董事會召集」之程序，將造成經營權容易變天，公司派與市場派對立不斷，對投資人及公司治理反而不利。

他建議，因這次公司法修正幅度大，企業實務運作上調整得要時間準備及因應，公司法第四四九條明訂，「修正條文的施行日期是由行政院定之」；行政院可考慮將大同條款等爭議條文延後實施日期，讓公司派有緩衝時間可增加持股，鞏固經營權，才不會造成衝擊過大、後續衍生的爭議也多。