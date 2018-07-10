工商界憂 大同條款變中資條款

2018-07-10

若中資揪團買台股 將造成國安問題

〔記者洪友芳、羅倩宜／綜合報導〕公司法修法三讀通過後，因「大同條款」把關門檻寬鬆，引發工商界擔憂，若中資趁機「揪團」買台股，以利誘或威脅等方式要求外資支持，那外資已占半數以上股權的台灣一些重要公司，如台積電、聯發科、大立光、台達電等，除隨時有可能經營權變天，更可怕的是重要技術及機密流入中資手中，甚至主導投資經營策略，恐會造成國安問題。

商業總會理事長賴正鎰指出，國內企業的市值相對便宜，對於有心收購的中國投資者來說，「大同條款」可能變成「中資條款」，容易引進紅色資本；他舉例，像台北一○一大樓的股權，過去就採取嚴審，收購兩成股權就要政府審查，是否有中資成份；為何大同條款只要股份過半股東、持股逾三個月以上，卻不需要審查其大股東真實身分？

工業總會強調，產業界希望公司法第一七三條之一修法至少須設下三道門檻，包括持股一年以上、主管機關審查大股東適格性、呈報董事會同意；結果修法之後，三道門檻只剩「四分之一道」，持股逾一年降低到僅三個月。

工總認為，美國政府針對自家敏感技術，設下重重關卡來保護，甚至併購宣佈之後還可撤銷或罰款；全球各國都把產業技術視為「國安問題 」，台灣若不在事前防堵中資，很多擁有關鍵技術的國內隱形冠軍，恐淪為中資入侵標的。

外資持股逾5成企業恐淪標的

新竹科學園區同業公會常務理事、偉詮電子董事長林錫銘直言，「大同條款」放寬持有已發行股份總數過半股份的股東，得自行召集股東臨時會；此條文看起來似乎合情合理，但到底是指單一關係股東，或是可集合其他股東，掌握過半股權也算？如果可以集結，那外資已占半數以上股權的台灣一些重要公司，台積電、聯發科、大立光、台達電等，隨時都有可能落入外資或中資掌控之中，這恐會造成國安問題。

林錫銘強調，公司法的修法有些條款無傷大雅，有些是為了某個個案而修法，卻沒考慮到可能導致的副作用，甚至會動搖國本。