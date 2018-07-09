泰洞穴救援 已4少年出洞

2018-07-09

90名潛水專家交替潛水護送

〔編譯張沛元／綜合報導〕在潛水專家與泰國軍方協助下，受困泰北地下洞穴的十二名少年足球隊員及其教練，八日晚間陸續脫困，截至台灣時間八日深夜已有至少四人安全出洞，結束超過兩週與世隔絕的日子，受困師生全員迅速脫困的希望也因而大增，尤其是洞穴所在地區八日午後又開始下大雨，與時間及積水賽跑的救援團隊必須加緊腳步。

泰國國防部匿名官員稍早透露，已有六名受困少年出洞；救援團隊醫療小組也證實此一說法，但後來更正為四人，獲救少年都已被送往當地醫院。

受困師生將分4組依序救出

救援任務指揮官納隆薩表示，共動員五十名外國籍和四十名泰國籍潛水專家，輪流交替潛水護送受困少年出洞。救援小組將十三人分成四組，第一組四人，之後每組三人，二十五歲的教練艾卡波被安排在最後一組；救援遠比預期順利，但氧氣設備必須重新整備，預定十小時後分三批將其餘受困師生救出。

十三名國際潛水專家與五名泰國海軍海豹部隊成員，當地時間八日上午十時（台灣時間上午十一時），進入清萊府睡美人洞展開救援任務，海豹部隊還在官方臉書上誓言會順利完成任務，「我們，泰國與國際團隊，會把『野豬隊』（受困少年足球隊名）帶回家」。

結束超過兩週與世隔絕日子

泰國軍方指出，潛水專家必須先從充當救援指揮中心的三號穴室，潛往受困師生所在的穴室，以一對一方式將受困者護送到三號穴室；這段路不僅蜿蜒狹窄，還有被視為整個脫困路徑中最危險的Ｔ字三岔口；受困者抵達救援指揮中心後，將由另一批救援團隊接手，護送穿過二號與一號穴室，最後出洞。

這十二名年齡介於十一歲到十六歲的少年足球隊員及教練艾卡波，上月二十三日結束練習後前往睡美人洞探險，未料因大雨導致洞穴積水而受困其中，直到九天後的七月一日晚間才被發現倖存，全員瑟縮在距離洞口約四公里的穴室中等待救援。