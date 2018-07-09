所得本金難舉證 擬採淨利率推估

2018-07-09

財部︰效果不輸立專法

〔記者吳佳蓉／台北報導〕回應外界訴求立專法，簡化海外資金匯回規範，促進回台投資，財政部承諾另擬對策。據透露，近期方案已成形，若個人能舉證或國稅局能查證資金類型（如為免稅的本金或應稅的所得），仍要核實課稅；若完全無法舉證類型，將設定單一淨利率，區分應稅所得比重。官員強調，「結果未必較立專法來得差。」

民進黨立委余宛如倡議增訂「促進境外資金回國投資特別條例」，為期兩年，海外匯回資金免舉證，可視匯回時間點，直接乘以固定稅率課徵；匯回資金若願投入特定產業、計畫，可再享稅率減半優惠；匯回資金稅率固定在二％至十二％不等，但匯回三年內不可投資不動產。

國稅局官員坦言，現行對海外所得，不只納稅人無法舉證，國稅局也沒辦法具體掌握證據課稅，「確實到了該思考、面對問題的時刻。」

但財政部仍堅持，比起新增短暫、脫離稅制常態的專法，傾向回歸既有稅制。根據財政部初擬的簡化認定方案，未來海外資金匯回，若個人能舉證或國稅局能查證資金類型，仍要核實課稅。

對完全無法舉證類型、或是否已過核課期等細節的海外資金，則可適用固定「淨利率」，直接按該比例推算需課稅的「海外所得」，再依照最低稅負制課徵。

舉例來說，若淨利率訂為四十％，等於匯回海外資金一百萬元，其中有四十萬元將視為海外所得，在要課徵最低稅負情形下，四十萬須再乘以稅率廿％課稅，即稅負八萬元。因簡化認定只需發布解釋令就能執行，也不涉及對資金回台用途的規範，稽徵更簡便，若相關部會對資金用途有疑慮，可另行規範。