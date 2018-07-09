配套＋誘因 租稅專法盼引資回台

2018-07-09

獎勵投資前瞻、五加二、長照等

稅率減半優惠

〔記者蘇芳禾／台北報導〕「促進境外資金回國投資特別條例」草案提案人、立委余宛如坦言，推動這部法案時遭到不少阻礙，因有財金部會擔心，此舉會重蹈馬政府時期降低遺產稅、導致熱錢回台炒房的狀況，不過她有信心能透過其他方式防堵，「這些都可以討論」。

余宛如說，馬政府時期曾降低遺產稅，由於當時國內缺乏投資標的，加上剛經歷金融風暴，回流的資金以保值為主，因此熱錢大量投入房地產，導致一波炒房。但現在時空背景不同，持有房屋稅率調高，民進黨政府也提出五加二創新產業等投資標的，若能順利修法，正好可以把這些回流的資金引入。

余宛如指出，「美國總統川普正在把海外資金搬回美國，我們的部分財金部會還是停留在十年前的思維，把想回台投資的資金拒絕於門外。」

越早匯回稅率越低 禁止炒房

她強調，美國海外盈餘稅率高達三十五％，致使企業經常以各種方式再投資於海外；所以美國曾在二○○四年實施短期的租稅假期（tax holiday），明訂一段時間，讓企業可以低稅率（五．二五％）把海外資金匯回；川普政府也推出類似的租稅特赦，將錢搬回美國，提振經濟和投資。

對是否會造成炒房問題，余宛如說，草案禁止投資房地產等無益實質經濟發展項目，也對投資特定受獎勵事項或事業或於項目間轉換，給予稅率減半優惠，例如前瞻基礎建設、五加二產業、長照服務體系、托育等。

余宛如強調，海外台商很多是二、三十年前就離開，這些想要回台投資的資金，有些是本金、有些是所得，很難認定，加上人民對稅官不信任，修法是希望簡化資金回台管道，不希望回台投資被汙名化。