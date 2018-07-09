新聞解讀》雙艦模式的意義

2018-07-09

記者鄒景雯／特稿

七月七日有兩艘神盾級驅逐艦，採取高調的方式，也就是廣為周知的做法，由南向北通過台灣海峽；台美兩國軍方陸續公布後，當然引起中國立即表示抗議，算是一種美中台三方的隔空對話。鮮少有人了解，這其實是二○一六年台灣政黨輪替前後就開始的「模式」，只是過去未曾大張旗鼓，這次則有擺明對老共打槍，以及安定台灣民心的多重作用。

這樣的模式，與一九九五、九六年台海危機期間，美軍先後派出兩個航母戰鬥群來到台海的情況，在程度上有所區別，不宜加以類比。航母出動，顯示情勢升高，即使是演習，都很敏感。這次則是採取作戰艦通過台海，已有刻意降低美中關係可能再激化的用意。

兩艘神盾艦的「雙艦模式」，最近一次是在二○一六年間，分別在該年三月與六月，各有一次作戰艦通過台灣海峽，在時間點上，剛好是台灣完成總統大選由民進黨獲勝，蔡英文五二○正式就任總統期間。這兩次通過，美方非常低調，並沒有敲鑼打鼓，因此是對中國解放軍的一種「示意」，也是在確保台灣於政權交接過程中的穩定。

二○一七年，神盾艦又來了。為外界所熟知的是七月，那次則是中國航母遼寧號結束香港慶祝活動，選擇取道海峽中線以西返回青島母港，由於通過敏感水域，除了我軍在中線以東監視伴行，美軍的史塔森號隨之也進入台海，沿著海峽中線北上進行全程偵監。

相較於前述情況，這次再度有雙艦前來，就如美艦在航行期間對伴隨的台灣海軍表示：「是在執行自由航行任務」，這個行動顯然是在告訴中國，台灣海峽屬於國際海域，不是中國的內海，通過台海是美國的既定政策，具體表達了美國對中國企圖片面改變台海、南海現狀的不滿。

至於這次之所以公開宣布，可靠消息指出，這是川普政府對於歐巴馬政府執政時期，未能明確有效處置中國在南海的擴張，一次有意識的檢討與修正，換言之，有南海失控的前車之鑑，今後美軍在台海、南海的巡弋將會例行化、明朗化，其強度，會讓中國很難誤判。

昨天，中國官方已經對美國提出了抗議，其中國台辦劉結一則是對著「台灣同胞」呼籲：千萬不要有人去幫助美國打「台灣牌」。針對這點，兩岸之間倒是應該好好回顧一下過去這兩年，雙方關係到底發生了些什麼事，這些事又造成了什麼效應？其實簡單三句話就可以講清楚，二○一六年開始，習近平政權對蔡英文政府採取斷絕官方往來的政軍經壓制策略，這個非理性做法，徹底提供了美國介入台海的廣大空間，至今愈演愈烈，因此誰在幫助美國師出有名的大打台灣牌？不就是北京自己嘛！

中國共產黨是學習辯證起家的，這點對區域形勢的基本認識，應該不勞台灣人再費唇舌，說多了，還以為台灣人希罕示弱，那就誤會大了。