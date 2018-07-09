華府人士：中國在台海「圈地」 川普要倒推回去

2018-07-09

〔駐美特派員曹郁芬／華府七日報導〕美國太平洋艦隊發言人布朗上校（Charlie Brown）今天證實，美國兩艘海軍軍艦於當地時間七日至八日通過靠近台灣海峽的國際水域。前美國國會研究服務處研究員簡淑賢表示，美方公開承認軍艦通過台海，這是送出重要的戰略訊號，表示美國密切地監控著這個地區以支持符合國際利益的穩定，也支持民主台灣的安全。

美艦穿越台海 太平洋艦隊證實「行之有年」

華府外交人士認為，中國在改變南海現狀後將其視為領海，現在進一步在台海「圈地」，也有意將台灣海峽變成領海，是在挑戰美國的核心利益，美中鬥而不破，但川普政府團隊有更強的決心，要把這個趨勢倒推回去（push back）。

布朗上校在答覆媒體的電郵中表示，這兩艘軍艦只是由南海例行性地通過台灣海峽附近的國際水域前往東海。美國這麼做已經行之有年。不過他並未證實兩艘通過台海的軍艦是神盾驅逐艦或航母。

目前住在夏威夷的簡淑賢表示，台灣海峽是國際水域，美國軍艦與全球任何船艦一樣都可通過，美艦通過台海不會升高與中國的緊張關係。她指出，「事實上是中國改變現狀，以其獨斷的活動升高緊張」，路透在一篇報導中指出，美國做法升高兩岸緊張是誤導說法，「真正在包括台灣在內的印太地區升高緊張的是中國」。

「密切監控區域穩定 支持民主台灣」

簡淑賢認為，雖然台灣海峽是公海，但美軍太平洋艦隊公開承認軍艦通過台海，這是送出重要的戰略訊號，表示美國密切地監控著這個地區以支持符合國際利益的穩定，也支持民主台灣的安全。距離川普政府上次批准對台軍售已有一年，美國這次的做法有安全意涵。

中國解放軍在台海日益頻繁的繞境活動，已日益受到國際關注。路透六月初曾報導美國考慮派航母通過台海。美國軍艦通過台海並非首例，但通常不對外宣佈。最受人注目的例子是一九九六及九七年台海危機時，美國曾經先後派遣兩個航母戰鬥群接近台海，美中關係一度劍拔弩張。