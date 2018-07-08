溫網逆轉扳倒球后 謝淑薇晉16強

2018-07-08

〔記者梁偉銘／綜合報導〕謝淑薇刁鑽切球發威，驚爆本屆溫布頓錦標賽最大冷門！世界排名48的她克服先丟1盤頹勢，決勝盤絕地反撲倒趕5局，最終以3：6、6：4、7：5逆轉當今世界球后哈勒普，挺進女單16強，也改寫台灣女將在溫網最佳戰績，再闖一關就追平盧彥勳2010年男單8強障礙。

謝淑薇開心地說：「這是我第一次打敗世界排名第一。感覺真的很棒，決勝盤我以2：5落後，但現場觀眾的加油激勵我繼續戰鬥下去。」

溫網官方推特也盛讚小薇：「這是她單打生涯最重大勝利！」