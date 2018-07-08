2018-07-08

〔記者涂鉅旻、羅添斌、彭琬馨、蘇永耀／台北報導〕國防部昨晚主動公布美國兩艘神盾驅逐艦經過台灣海峽的訊息。國防部表示，美國編號DDG-65「班福特號」、編號DDG-89「馬斯廷號」的伯克級驅逐艦，昨天自我國南部海域行經台灣海峽，並向東北航行。這也是蔡英文總統上任以來，國軍首度對外證實美國軍艦在台灣周遭海域活動訊息。

國防部主動對外公布訊息

據指出，美方在兩艘軍艦接近台灣海域之前，已先行告知我方，兩艘軍艦將會航經台海北上，軍方也依規定派出在空戰機及相關海域的軍艦，進行目標確認及伴隨航行。

美國軍方為執行印度及太平洋作戰任務，軍艦密集往來於東北亞、西太平洋及南海、印度洋海域，航線大多航經台灣東部的西太平洋海域，較少航經台灣海峽。

一九九五、九六年的台海飛彈危機期間，美方派出兩個航空母艦戰鬥群到台海，有效嚇阻中國對台蠢動，中國當局從此視美國軍艦航經台海為對中國的挑釁行為。

中國航空母艦「遼寧號」去年七月十二日在台海中線以西海域北上航行時，外傳美軍伯克級驅逐艦「史蒂森號」也沿著台海中線，一路跟隨遼寧號北上，但事涉敏感，國防部並未證實。

軍方派出戰機、軍艦伴隨

班福特號、馬斯廷號驅逐艦皆隸屬於美國海軍第十五驅逐艦戰隊，以日本橫須賀港為母港。據了解，「馬斯廷號」六月初曾赴關島周遭海域參加馬拉巴爾跨國演習，並於今年六月底與雷根號航空母艦幾乎同步進入南海，六月廿六日還協助一艘漁船脫困。

國防部對此表示，國軍依規定對周邊海、空情狀全程掌握與應處，掌握周邊動態，有信心與能力維護區域穩定，捍衛國家安全。

總統府則表示，我國一向重視台海及區域的和平穩定，台灣身為國際社會負責任的一員，將持續努力維持兩岸現狀，確保亞太地區和平、繁榮及發展。