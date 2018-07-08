兩法牴觸 會計師︰證交法應優先適用

2018-07-08

〔記者鄭琪芳／台北報導〕對於「公司法」第一七三條之一與「證交法」第四十三條之五牴觸的問題，金管會主委顧立雄表示，若符合要件「二法可擇一適用」。對此，會計師認為，「證交法」是「公司法」的「特別法」，理論上應該優先適用特別法比較合理；會計師並指出，市場派在可以二擇一的情況下，選擇適用「公司法」的機率比較高，因為不須董事會同意即可召集臨時股東會。

立法院六日三讀通過「公司法」修法，俗稱「大同條款」的一七三條之一規定，繼續三個月以上持有已發行股份總數過半數股份的股東，得自行召集臨時股東會，不須董事會同意。然而，現行「證交法」四十三條之五規定，公開發行公司公開收購持股過半的股東，可以請求董事會召集臨時股東會。

對於「公司法」與「證交法」牴觸問題，顧立雄表示，金管會與經濟部已達成共識，公開發行公司若公開收購持股過半、且持股三個月以上，二法可擇一適用。不過，勤業眾信會計師事務所稅務部副總經理藍聰金認為，「證交法」是「公司法」的特別法，理論上應該優先適用特別法比較合理，但金管會與經濟部既然已達成共識，就尊重主管機關的意見。

市場派選公司法機率高

藍聰金表示，未來公開收購人面臨「證交法」、「公司法」二擇一時，選擇適用「公司法」的機率會比較高；因為當公開收購人收購持股已過半，想要召開臨時股東會，多半是希望在臨時股東會上表決特定事項，但董事會可能不希望臨時股東會順利召開；而公開收購人選擇適用「公司法」，就可自行召開臨時股東會，不須經董事會同意。

KPMG（安侯建業）台灣所稅務投資部會計師何嘉容表示，「證交法」四十三條之五原本不受「公司法」一七三條之一限制，現在兩條文要併用，實務上的作法，應該是持股未滿三個月先適用「證交法」，持股滿三個月則適用「公司法」；如果二法都可以適用，市場派比較可能選擇適用「公司法」，而不會選擇比較困難的路（證交法）。