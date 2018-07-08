二法擇一 學者︰恐會造成企業混亂

2018-07-08

〔記者林菁樺／台北報導〕立法院三讀通過「公司法」修法，對於「大同條款」與「證交法」規定牴觸的問題，金管會主委顧立雄昨表示，只有公開發行公司、公開收購持股過半，才會有兩法條適用性問題，將讓公司自行選擇。不過，台北大學法律系教授陳彥良表示，「證交法」是「特別法」，理當優先適用「證交法」，「二擇一」方式實務上雖然可行，但最好還是要修正條文，避免造成企業混亂。

立法院六日三讀通過「公司法」修法，俗稱「大同條款」的第一七三條之一修正條文，規定持股三個月以上，且持有已發行股份總數過半數股份的股東，得自行召集股東臨時會，「不須董事會同意」；不過，「證交法」第四十三條之五則規範，公開發行公司公開收購持股過半股東，可「請求董事會召集臨時股東會」。

對於「公司法」與「證交法」規定牴觸，經濟部前日在「公司法」三讀通過後就對外表示，將與金管會再溝通、討論；不過，顧立雄昨日解釋，只有「公發公司」且「公開收購、持股過半」，才會出現「公司法」與「證交法」兩法條適用問題，將讓符合條件的公司可「二擇一」適用。

對於顧立雄認為「兩法各有明確條件、沒有互斥」，陳彥良指出，非公開發行公司適用「公司法」，這部分沒有疑慮，但「公司法」為「普通法」，「證交法」則為「特別法」，理當是特別法優於普通法，應該優先適用「證交法」。

陳彥良認為，公司法與證交法擇一適用，「實務上雖然可行，但相對複雜」。他舉例，根據「公司法」規定，召開臨時股東會無須董事會同意，但「證交法」又規定要請求董事會同意，一般認為請求董事會同意可能會再多花時間，若是併購方可能希望拿掉該項規定；但是不論拿掉與否，條文最好修改一致，才不會造成企業混亂。

條文最好修改 避免爭議

陳彥良並提醒，目前企業雖然可依據自身符合的條件，從「公司法」及「證交法」中擇一適用，但萬一出現官司問題，走上訴訟途徑，法官的認定又是另一回事，目前尚無前例可以分析；因此，他建議，兩條文最好還是要適度修改。