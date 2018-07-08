公司法大同條款牴觸證交法 顧立雄：公開收購過半 二法擇一

2018-07-08

〔記者李靚慧／台北報導〕對於「公司法」一七三條之一（大同條款）與「證交法」四十三條之五牴觸問題，金管會主委顧立雄昨表示，已與經濟部達成共識，公開發行公司以公開收購程序取得過半股權的股東，符合要件二法可擇一適用，即可依「證交法」請求董事會召集臨時股東會或依「公司法」自行召開臨股會。

大同市場派適用公司法

換言之，透過公開收購取得過半股權的股東，持股未滿三個月前，可依「證交法」書面請求董事會召集臨股會；持股滿三個月後，就可依「公司法」自行宣布召開臨股會。不過，若從公開市場上購買過半股權，只能等到持股滿三個月後，依「公司法」自行召集臨股會。對於大同公司的適用問題，顧立雄表示，大同的市場派並非採公開收購程序，因此直接適用「公司法」，沒有二法擇一適用的問題。

外界質疑，若市場派覬覦某一公司經營權，自然會尋找較便利的方式進行，怎麼會大費周章地走公開收購程序？對此，顧立雄表示，這又回到「公司法」究竟該怎麼訂？持股期間多長？目前持股三個月的規範算是各界折衝的結果，他個人無特定立場。

立法院六日三讀通過「公司法」修法，其中「大同條款」規定，持有過半數股權三個月以上，可自行召集臨股會，不須董事會同意；但現行「證交法」四十三條之五規定，公開收購持股過半的股東，得以書面請求董事會召集臨股會。因此，「公司法」與「證交法」出現牴觸問題。

證交法只規範公開收購

對此，顧立雄指出，「證交法」四十三條之五原本就只規範公開收購的情形，算是針對公開收購的特別規定；如果不是公開收購，因「證交法」並無規範，只能回歸「公司法」規定，因為「公司法」適用於所有的公司。

顧立雄表示，公開收購多是敵意併購，屬非合意併購，需經過宣告程序進行，只有符合公開收購的相關程序後，才適用「證交法」規定，該條文的適用原本就比較窄。

至於修法是否因此給予中資低門檻？顧立雄說，中資是另一個議題，須依據兩岸條例查核。他解釋，每家公司都有市場派與公司派，外界關注的中資，主要是以外資的名義持股但骨子裡卻是中資，又未依兩岸條例取得核准、進行申報，若沒有申報將喪失表決權甚至必須移轉持股，因此投資者身分必須另外進行監督。