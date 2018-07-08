96台海危機 美艦護衛台灣

2018-07-08

記者羅添斌／特稿

美國兩艘配備神盾級防空系統的飛彈驅逐艦七日航經台灣海峽，引發國際矚目。這項巡弋行動的時間點極為敏感，就緊接在美國國防部長馬提斯結束訪問中國行程之後，馬提斯訪中期間曾對中國領導人說，美國會在可能的情況下與中國合作，也會在必要時與中國「正面遭遇」，兩艘美軍軍艦此時航經台灣海峽，也將馬提斯的談話化為具體行動。

美艦巡弋台海並非首次，一九九五、九六年兩次台海飛彈危機時，中國軍隊在沿海進行各項大型演訓，兩岸情勢危急緊繃，美國就派出尼米茲號及獨立號兩個航空母艦戰鬥群到台海，警告中國不得蠢動。美國神盾艦碉堡山號在一九九六年三月的中國對台發射飛彈期間，就在小琉球外海偵測到中國先後發射四枚飛彈的相關訊息，並將飛彈射擊訊息立即提供我國運用，美國藉由此次行動協助台灣安全，成功的震懾中國當局。

小布希擔任美國總統期間，一度傳出美國航艦曾通過台海的訊息，但我國防部未證實。去年七月中旬，一艘美國神盾軍艦監控中國遼寧號航艦行蹤，一路由南海北上到台灣海峽，儘管國防部未公開證實此事，但有多位將領私下都證實美艦在去年曾航經台海。在美國接連通過友台軍事法案後，國防部昨天則是化被動為主動，以公開證實的方式，說明兩艘美國軍艦由南往北航經台灣海峽，也讓美艦巡弋台海的態勢正式浮上檯面。

中國近年來對外擴武，多次派出軍艦、軍機編組繞台演訓，在台灣周邊海空域進行作戰項目訓練，意圖威嚇台灣，並且企圖在國際間營造台海為中國內海的假象，由於已直接威脅到美國在亞太地區的戰略利益，美國除了持續在南海進行巡弋任務之外，此次也將巡弋範圍拉到台灣海峽，不希望看到中國片面破壞台海現狀，並要藉此捍衛美國在亞太的利益。

與一九九五、九六年兩次台海危機相較，兩岸情勢雖未到一觸即發的軍事對峙狀態，但中國軍力在這二十年間大幅強化，中國內部鷹派勢力也時時放話挑釁，轟六Ｋ軍機多次到日韓、台灣周邊空域進行長程作戰演訓，情勢已到安全壓力邊緣，美艦航經台海將是美國一系列行動的開端，未來勢必會有更多護衛台海的行動出現。