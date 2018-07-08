美艦穿台海》學者：展現美對台支持

2018-07-08

〔記者彭琬馨、涂鉅旻／台北報導〕美國兩艘軍艦行經台灣海峽，中山大學中國與亞太區域研究所教授林文程昨受訪認為，中國近一年來有太多壓迫台灣的作為，軍艦通過台海，「當然是凸顯美國對台灣的支持」；政大國際事務學院名譽教授丁樹範則說，美國在南海與台海策略相互連動，隨著中國在南海逐漸擴增軍力部署，美國內部已有聲音認為，「美國在南海已經失敗」，未來可能相對加強在台灣議題的著墨。

政治大學國際關係研究中心研究員嚴震生受訪時說，美國選擇讓台灣公布軍艦通過台海的消息，意在讓中國知道「台美關係不錯」，象徵意味高；不過他也認為，美國選在這個時間點派遣軍艦來訪，也代表美方不會在敏感時刻挑戰中國，而是在比較沒有爭議的時間點，展現美國對台的支持。

林文程也認為，此舉展現美國不同意中國過去一段時間以來對台灣的負面作為，因此派遣軍艦行經台灣海峽，凸顯台灣海峽是重要國際通道，「美艦想通過就通過」。

丁樹範受訪時分析，美國在南海與台海的策略相互連動，隨著中國在南海島礁部署雷達、飛彈，美國內部已有聲音認為，「美國在南海已經失敗」，且美國對中國在南海的舉動也無能為力。因此，美國可能抱著「以後都不能輸」的心態，會加強台灣相關議題的著墨。

至於美艦近台的後續效應，丁樹範認為，中國可能會更加緊張，因而對台施加更大壓力，例如派更多軍機、軍艦接近台灣。此外，美國雖然可提供台灣安全保護，卻無法給予較明顯的經濟協助，因此，中國也可能延伸「卅一項對台措施」等手段，加強拉攏台灣人心的舉措。

林文程提到，美艦通過台海，對兩岸關係未必是負面效應，若北京後續採取報復手段，認為自己才是兩岸關係間的主導者，當然可能對台灣帶來負面影響，若北京看見過去對台灣作為產生的負面效果，也可能會改變作法、和緩兩岸關係，「完全是看北京政府要如何判斷」。