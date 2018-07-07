鬆綁法規 籌資更彈性 有利新創經營

2018-07-07

〔記者黃佩君／台北報導〕立法院昨三讀通過「公司法」修法，除了較具爭議的「防弊」條款，這次修法也新增為新創企業鬆綁法規、活絡市場、有利籌資的條文，包括發行無面額股、新增多種特別股、每季分紅的「股王條款」等；經濟部次長王美花表示，將可改善經商環境，帶出創新創業利多。

王美花說明，這次公司法修法，在企業經營彈性化、國際化、電子化及公司治理強化等方面都有很大進步；而且相當罕見地修正第一條立法目的，確立公司在營利為目的之外，也可增進公益，明示台灣對企業社會責任重視。

此外，友善新創方面，除了規定公司可發行無面額股，並新增多種特別股，如黃金股、一股多權等，讓新創公司在籌資方面更有彈性、管道更多元；同時，公司法第一九二條規定可設「一人董事」，不強制設三董，減少公司人事及法遵成本，有利新創公司初始。

增進市場活絡方面，這次也通過第一六七條之一，員工獎酬工具增至母子公司雙向，讓公司旗下子公司也可適用分紅配股，增進企業留才創新能量；此外，二二八條之一「股王條款」規定盈餘可每季分派，股利分配可由一年一次變成一年兩次或四次，讓持股者無論何時進場都有機會獲得股利，增加對股市信心。

另外，國際接軌部分，第四條廢除外國公司認許制度、三九二條之一新增公司外文名稱登記，減少讓企業在台投資的法規限制，有利於招商以及跨國企業在台經營。