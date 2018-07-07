朝野交鋒 普董查閱權未過

2018-07-07

〔記者彭琬馨／台北報導〕立法院臨時會昨三讀通過公司法修正案，其中「SOGO條款」、「大同條款」、「普通董事對公司文件有查閱抄錄及複製權」等關鍵條文，引起朝野立委激烈言詞交鋒。

針對七大工商團體聯名反對增列的「普通董事對公司文件有查閱抄錄及複製權」，民進黨與國民黨支持不增訂此條文，但時力堅持提出修正動議。

民進黨團總召柯建銘強調，此條文是標準的「中資條款」，一旦通過，中資就可輕易把台灣企業的營業秘密COPY出去；且若公司派、市場派鬥爭，市場派只要弄一席董事進去查帳、看營業秘密，勒索、每天互告。國民黨立委賴士葆也說，柯針對此條文的發言，「我通通同意」。

時力立委林昶佐則認為，中資竊取資料狀況固然有可能發生，但也可能有董事要調查公司疑似與中資有不當資金往來，結果要調閱資料要不到，豈不也是保障了中資？最終，時代力量的修正動議在表決後並未通過。

在「SOGO條款」部分，柯建銘強調，公司法修正，絕對不是為了個別公司，SOGO案法院已經判定了，難道修法可以改變？柯並指控時力在第十一條之一提案「公司執行業務致特定股東利益遭受不公平之侵害，法院得依受侵害股東之請求，命公司賠償、返還股權」，其實是要偷渡SOGO的回溯條款，他批評時力立委黃國昌「以為大家小學畢業、不識字」。

黃國昌反駁，時力是為了保障小股東提出的「直接訴權」條款，柯建銘「莫名其妙」、「轉移焦點抹黑時代力量」。

至於「大同條款」，柯建銘指出，民主機制有選舉罷免，但公司治理卻透過收購委託書的買票行為達成「萬年執政」，大同公司是台電最大供應商，大同公司的家族成員過去長期都是國民黨中常委，國民黨執政時還把大同大學校長變成台電總經理，利益輸送嚴重，修法是要除掉台灣資本市場的弊案。