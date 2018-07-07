學者建議︰政府應審查把關

2018-07-07

〔記者林菁樺／台北報導〕「公司法」昨三讀通過，備受爭議的「大同條款」最終通過「寬鬆版」，新增持股三個月得召開臨時股東會。對此，學者認為，「持股三個月真的太短」，市場派短時間內可以當「禿鷹」襲擊，將讓正派經營公司身陷危險；學者也建議，政府應該保留審查臨時股東會機制，否則等同「自廢武功」。

認為持股一年很基本 三個月太短

對於俗稱「大同條款」的公司法第一七三條之一條文內容，讓持股過半、且持有期逾三個月的股東得自行召集臨時股東會，台大經濟系教授鄭秀玲直呼，「持股三個月真的太短」，市場派在這麼短的時間可當禿鷹襲擊，推翻公司經營團隊，將讓正派經營的公司身陷危險；她也抱持與工商團體相同的意見，認為「持股一年很基本」，真正的經營者是不會隨便買進賣出。

鄭秀玲指出，公司法原訂持股三％以上股東申請臨時股東會，須由主管機關審查，若持股過半也理當審查、不應放任，「政府不審查，真的很奇怪」，等同是「自廢武功」，呼籲政府應保留審查機制。

至於「大同條款」的疑慮能否訂定施行細則補救？鄭秀玲表示，七大工商團體都登報表達訴求，這麼多意見立委聽不進去，最終恐重蹈勞基法三讀後又重修覆轍。

另外，外界擔憂「大同條款」可能開後門，一旦中資、假外資成為市場派大股東，可能衝擊較弱的公司派，容易掀起經營權大戰。對此，北大法律系教授陳彥良認為，經濟部投審會應該嚴格把關並限制條件，要從投資方面設限與相關法律補強。

設商業法院 解決商業官司

至於立院昨通過「SOGO條款」，陳彥良直指，SOGO案背後有政治、商業倫理太多利益牽扯，若想解決盤根錯節的商業官司，正本之道應設立商業法院，如SOGO案這種重大爭議案件，應集中在商業法院同一體系判決；以SOGO案來看，若當初可快速定讞，早就處理完，而非行政、刑事等法院各行其是、判決不一。