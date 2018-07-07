工商界怨︰中資入主更容易

2018-07-07

〔記者羅倩宜／台北報導〕「公司法」三讀通過，工商界對「大同條款」最為憂心。工總表示，過半股東召開臨時股東會，若不經主管機關審查，握有敏感技術的企業易被任意買賣；商總指出，此條款將成「中資條款」，紅色資本得以入主價值便宜的台灣企業；上市櫃公司協會則表示，景氣已經不好，「大同條款」又額外增加企業的防禦成本。

有敏感技術的企業易遭買賣

立法院三讀修正通過公司法第一七三條之一，允許過半股東召開臨時股東會。原本七大工商團體建議設三門檻，包括股東須持股一年以上、提報董事會同意、經主管機關審查適格性；但昨日通過版本為持股三個月、且不須主管機關審查。

對此，工總直言「不滿意」，現行法令是三％股東可申請召開臨時股東會，且必須送經濟部審查，為何未來持股過半股東不須審查？

恐讓股東「揪團」挑戰經營團隊

工商界人士並指出，持股門檻只要三個月，無異允許股東短期內快速「揪團」來挑戰現有經營團隊，達到目的之後又立即解散，而政府卻不去管理揪團的成員有誰，「握有敏感關鍵技術的企業若因此被任意買賣，後果嚴重」。

商總理事長賴正鎰表示，大同條款對股東設下三個月的持股門檻，「根本沒有約束力」；全球企業的公司派持股頂多二到三成，若按新版公司法，經營團隊很容易被換掉，「『大同條款』將變成『大陸條款』，中資進入台灣更容易」。他說，中資原本就蠢蠢欲動，對收購台灣企業很有興趣，因國內企業的價值相對便宜，「大同條款」門檻太低，容易引進紅色資本。

易使玩弄財務槓桿的市場派介入

除了中資問題，「大同條款」也會讓玩弄財務槓桿的市場派，更容易撼動實業經營。他舉例，目前許多金控，全體董事持股僅兩成不到，容易被入主，因為過去只有董事會或監察人有召開股東會的權力，現在更多人有資格，公司治理的最後防線將潰散，經營權易鬧雙包。

上市櫃公司協會認為，「大同條款」增加企業防禦外侮的成本，景氣不好的時候，還要隨時擔憂外部人發動股權之爭，且僅須持股三個月，又不必經過主管機關審查；「說穿了，經營權之爭永遠存在，而法令的修改究竟是更周延或是鼓勵紛爭？」