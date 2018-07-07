公司法翻修 大同條款通過 公司派壓力增

「SOGO條款」也過關 SOGO案將出現變數
〔記者黃佩君、彭琬馨／台北報導〕歷時兩年修法的「公司法」昨立法院完成三讀，爭議最大的「大同條款」拍板，持股超過三個月以上的半數股東即可召開臨股會，將嚴重挑戰經營權穩定；另也通過「SOGO條款」，規定公司登記涉偽造文書等經法院判決有罪確定後，可由主管機關或利害關係人申請撤銷或廢止登記，SOGO案可能將再生波。
這次公司法修法為暌違十六年的大修，共有四十個版本、超過二百條條文，最後修法一四八條、幅度超過三成，工程相當浩大。
爭議最大的第一七三條之一「大同條款」昨表決過關，執政黨拍板增加半數股東需持股三個月的門檻，避免市場派以過度頻繁的臨股會擾亂經營；國民黨團仍堅持應持股一年以上，並由董事會同意後才召開，否則將產生公司經營權爭奪；但民進黨團總召柯建銘表示，此為民主機制的罷免條款，強調「要持股、要好好經營，人家才會支持你」，因此最後仍以執政黨版表決通過。
另外，第九條「SOGO條款」也以經委會版本為主通過，SOGO案可能再添變數。該條文明定犯罪主體包括公司的「負責人、代理人、受僱人或其他從業人員」，若有犯刑法偽造文書印文罪章等罪辦理設立或其他登記，經法院判決有罪確定後，由中央主管機關依職權或依利害關係人之申請，撤銷或廢止登記。
雖然三讀條文並未出現「回溯機制」，但並不影響其效力。柯建銘昨表示，是否回溯並無意義，「法院怎麼判，經濟部就怎麼做」。經濟部也說，判決定讞後利害關係人就可向主管機關申請執行，經濟部將確定該偽造文書是否與公司登記相關後，做出撤銷與否決定；但官員也指出，經濟部的決定可能並非最終結果，因為撤銷登記後也會再度進入法律程序，最後仍要以法院判決為準。
因應洗錢防制 透明條款搶先生效
至於攸關洗錢防制的第二十二條之一「透明條款」，「實質受益人」一詞最終並未入法，但維持強制申報對象包括董監、經理人及持股十％股東等，規定每年至少申報一次，有變動時十五日內進行申報。
其他爭議條文方面，幾乎均採工商團體意見未予通過，包括刪除法人董事、普通董事比照獨董對公司文件有查閱權、公司秘書、限縮委託書等。
經濟部表示，修法應在明年元旦生效，但為因應洗錢防制，僅二十二條之一將於十一月洗錢評鑑前先生效。柯建銘說，此次修法代表台灣對洗錢防制踏出第一步，後續包含「洗錢防制法」、「資恐防制法」等修法，將留待九月開議後再處理。