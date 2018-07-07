冷眼集》連爺爺為何又來了

2018-07-07

記者鄒景雯／特稿

暌違已久的連爺爺，又要來了。連戰上次在政治輩分上升格為「爺爺」，是二○○五年之事，這十三年間，連爺爺之「用」，大約到二○一五年八月第三次連習會而終，沉寂了三年之久，習近平這個時候突然想起，又從口袋裡掏出這張幾乎要被捏皺的紙牌，準備重新展平再「用」，他究竟打的是什麼主意？

二○一五年之後，連爺爺之所以無用，原因不難加以歸納，主要是不久後馬習會登場，這才是主戲，暖場的，當然就過時了，必須退下；接著便政黨輪替，以蔡英文為力謀其就範的對象，這時需要的是牽制，從北京一廂情願的角度，同樣是女性從政，洪秀柱的「一中同表」真是太對味了，若是對照組不知有多好，在移情之下，二○一六年洪習會於是上演，當然沒爺爺的事；到了二○一七年，十九大是登基大典，習大大自己忙著稱帝，處理內憂都來不及了，管不了外患，國民黨一干人等，不管男的女的、老的少的，全部靠邊站，這麼一拖，就到了二○一八。

今年，又是為何心血來潮？大多數人應該沒注意到，下週的連習會之前，四月間已先有過蕭習會，那次蕭萬長同樣帶著一票工商界前往海南的博鰲論壇，去與習近平一會，結果前後「長達」七分鐘，其中又「長達」三分多鐘是站著聽訓，由老蕭負責點頭稱是，讓習過足了大大的癮。經此之後，七月再「欽點」連戰這趟慎重其事的上京之行，可以大膽預測：對於台灣，習近平肯定是有話要說了，連戰一行人稍高檔一點，是去坐著聽訓，但不免仍是點頭稱是的份。

同樣是老藍男，為何見蕭，請連，就是不甩吳敦義？這時要給吳主席一點公道，他絞盡腦汁湊出的三十五字箴言，總是還在想給「中華民國」掙些可能的想像空間，這兩個中國的獨台論，可笑的一中各表，可觸怒了龍顏，於是寧願無視其黨主席的正當性，也不給吳習會。吳敦義昨天公開宣布：連戰不代表黨中央，將其降格為個人身分，應該給他肯定。

既然新朋友交不成，習大只好回頭找「老朋友」，這是連爺爺因此從舊皮襖中又被翻了出來的原因。率領著五十人的進香團去面聖，台灣必須掌握兩件事，一是連戰被批准要去北京講什麼？二是習近平藉著這些送上門來的道具場景，準備要放什麼話？這話，當然是要講給台灣政府聽的。當北京正因美中大戰焦頭爛額之際，這個安排的背後動機，非常耐人尋味。