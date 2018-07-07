連辦：連戰個人名義登陸

2018-07-07

將第四度會習近平

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨前主席連戰辦公室昨宣布，連戰將於十二日率團前往中國大陸訪問，連戰是「個人名義」接受對岸邀請；此行除到瀋陽憑弔外祖父母，還將在北京與中國國家主席習近平第四度「連習會」，並參加一場名為「同擔民族大義，共謀民族復興」座談會，發表演講。

對於「國共論壇」遲無下文，國民黨主席吳敦義未見習近平，連戰捷足先登，引發外界聯想。連辦發言人郭素春強調，連戰行程早於今年初就已洽談，與「國共論壇」是兩回事。

媒體詢問連戰此行是否代表國民黨，郭素春表示，連戰是國民黨終身黨員，但此行為連個人接受對岸邀請，團員中雖有國民黨大陸事務部主任周繼祥，但周的角色並非「黨中央代表」，只是吳敦義指示周繼祥隨行參訪，「大家都是一家人嘛！有好的事情，有這麼一個參訪行程，大家共襄盛舉。」

行前不會再與吳見面

至於連戰行前是否會安排與吳敦義見面？郭素春說，連戰已指派前副主席林豐正說明行程，因此不會再與吳見面。

另對吳敦義有無請連戰代為向習近平傳話？郭說，「這我不了解」；國民黨發言人洪孟楷則表示，這次連戰受邀登陸，屬於個人行程，黨中央絕無請連戰以任何形式傳話、接洽對岸。

有關陸委會呼籲連戰此行要正視國家利益與社會觀感，郭素春回應，「他們難道不了解連戰主席的作風嗎？」從二○○五年破冰之旅以來，連戰為兩岸和平發展多所努力，「我請他放心吧！」

郭素春說明時，未主動提到十三日的「連習會」，被動接受媒體提問時才證實會有這項安排，至於話題與內容，會後再向外界說明。她還說，隨行成員共五十人，包括政治界、民代、體育界、學術界、青年代表、企業家及基層農漁會負責人，具體名單「去了就知道」。

根據連辦提供的資料，連戰十二日上午飛往北京，先與國台辦主任劉結一會面，十三日會見習近平並參加座談會，當晚接受全國政協主席汪洋晚宴；十四日中午與北京書記餐敘，當天搭飛機前往瀋陽，十六、十七日在瀋陽參訪；十八日轉往杭州，十九日參加兩岸藝術學術論壇，二十日晚間搭機返台。