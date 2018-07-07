梅健華：新處長酈英傑 是台灣事務專家

2018-07-07

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國在台協會（ＡＩＴ）台北辦事處處長梅健華昨舉行離任記者會，在談及新處長酈英傑時，梅健華說，他曾和酈英傑在中國共事，酈是台灣事務專家，「是下任處長不二人選」，美台合作將會更緊密。

對於有報導指美國考慮派遣軍艦進入台灣海峽，反制中國軍機與軍艦繞行台灣。梅健華對此答覆表示，一般而言，美國在國際法允許範圍內，都會進行飛行和航行任務，例如在公海進行的航行自由宣示，「一直以來都在進行，將來也會持續下去」。

梅健華表示，美國的自由航行行動，主要目的是向區域內的國家表態，強調美國在國際法範圍內的飛行與航行自由，這些做法也促成區域和平與穩定。

美國將派遣海軍陸戰隊駐守ＡＩＴ的風聲時有所聞，梅健華重申美國政策沒有改變，而維安政策是內部事務，ＡＩＴ不會和外界討論，也不會用維安政策做政治表態。

梅健華返回華府後，ＡＩＴ處長一職將由美國資深外交官酈英傑接任，酈英傑曾任ＡＩＴ副處長與國務院台灣協調處處長。梅健華回答媒體提問時，對酈英傑高度讚賞。梅健華說，他和酈英傑自駐中國北京大使館時代共事，彼此認識超過十五年，當時還共乘上班。

梅健華說，酈英傑是台灣事務專家，對議題掌握清楚，也相當冷靜，對困難或緊張情勢無所畏懼，能直面解決問題，他相信這都是酈英傑被選為下任處長的原因，「他是不二人選」。梅健華也爆料指酈英傑歌聲優美，「他歌也唱得比我好，像Bruno Mars和Frank Sinatra一樣好！」

梅健華大開玩笑：

只是回華府 不是入土為安

梅健華昨一如既往展現幽默感，妙語如珠。他在記者會一開場就說，自從他宣布要離任後，「我好像活著看到自己的訃聞，或聽到別人追悼我，我要鄭重告訴所有朋友，『我只不過要回華府，並不是要入土為安』。」幽默話語讓會場哄堂大笑。

梅健華先前接受蔡總統頒授大綬景星勳章時曾開玩笑說，「聽說台大校長最近開缺，也許我可以試試看」。似乎有部分人士對此認真以待，梅健華昨也主動澄清，「我想大家應該知道我是在開玩笑」。