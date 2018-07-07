梅健華：不論在哪 都是美台關係擁護者

2018-07-07

告別台灣 細數美台合作成果

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國在台協會（ＡＩＴ）台北辦事處處長梅健華即將卸任離台，他昨天表示，在台灣最難忘的是走訪全台，了解台灣人民的夢想和對未來的想法，這也正呼應他三年前所設定的目標，他不希望台灣人民覺得ＡＩＴ是拒人千里的城堡，而希望台灣人知道「美國就是台灣最好的朋友」。梅健華也說，未來他不論在何處，都會是「美台關係的擁護者」（the biggest fan）。

先返國務院等候下一個派任

梅健華駐台三年任期結束，他在美國文化中心召開記者會，與台灣民眾道別。梅健華規劃於下星期離任，依照程序將先返回美國華府，並將在美國國務院東亞暨太平洋事務局（ＥＡＰ）等候下一個派任。

梅健華細數美台合作成果表示，美台合作近年大幅增加，包括全球合作暨訓練架構（ＧＣＴＦ）、數位經濟與創新創業、新航線開通、台灣投資人赴美參加Select USA、台灣成為東亞第三個加入全球入境計畫的夥伴，以及在北韓等各種區域議題上的密切合作等，在在反映雙方關係的活力、緊密和穩定。

梅健華也說，在台灣回憶實在太多，很難挑選出一件事情分享，但「內湖新館落成典禮的確是個高峰」，該活動仰賴ＡＩＴ同事及美台人民協力完成。他重申，新館落成最重要的是傳達具體訊息給台灣民眾，亦即「美國長期支持台灣、是台灣最好的朋友」 。

難忘走訪台灣東南西北

在個人方面，梅健華說，他最難忘的是走訪台灣東南西北，討論美國價值、經貿問題，盡可能和更多台灣民眾、各行各業專業人士、年輕人及銀髮族交談。他說，做為美國外交官代表美國價值，透過打開耳朵傾聽，他更瞭解台灣人民的夢想及對未來的看法，「對我個人的影響更大」。

梅健華三年前來台時就曾說，他任內的目標是希望讓台灣人知道「美國是台灣最好的朋友」。因此，他不想只坐在辦公室辦公，「不希望人民覺得ＡＩＴ是拒人千里的城堡」，而希望台灣人知道，在這裡工作的美國人，竭盡所能地幫助台灣，也盼為美國人民和台灣人民都帶來生活上的正面貢獻。

梅健華說，回到華府之後，暫時在業務上不會和台灣有太多關係，但他會持續為台灣加油，「我不論身處何處，都會是美台關係的擁護者」。