妥協版透明條款 賭洗錢評鑑過關

2018-07-06

實質受益人僅揭露「第一層」

〔記者黃佩君／台北報導〕公司法修法力拚本次臨時會完成三讀，主因就是為了趕在十一月洗錢評鑑前納入第二十二條之一的「透明條款」，要求公司申報實質受益人。

政院版法案僅揭露到第一層直接持股對象，即董事、監察人、經理人及持股超過十％股東，遭質疑透明度不足，恐難符合評鑑標準；但行政院整合各部會意見後，認為目前版本較能同時兼顧法規面與執行面，僅擬刪除「實質受益人」一詞，仍將拍板上路，但是否能通過年底洗錢評鑑要求，很快就見真章。

「透明條款」是本次公司法修法的核心之一，該條規定公司應於每月十五日前，將實質受益人資料以電子方式申報到中央主管建置之資訊平台，實質受益人指董事、監察人、經理人及持股超過十％股東，也就是一般所指「第一層」直接持股對象，且加上但書「符合一定條件之公司不適用之」，預計僅適用於國營事業及部分外商子公司等。

修法期間此「第一層」直接持股對象屢遭批評不夠透明，恐難通過評鑑，包括時力立委黃國昌質疑國外慣例是揭露到第二層以上；政大法學院教授方嘉麟也警告若未通過，台灣的金融業及中小企業將受到重大衝擊。

法條去「實質受益人」一詞

因洗錢防制評分除修法層面外，還包括實質執行是否具可行性，行政院日前匯集經濟部與法務部、洗防辦等意見，考量國內企業一次到位操作會有困難，因此仍維持院版揭露程度；也因與國際上實質受益人概念不符，今預計將把「實質受益人」一詞自法條中取掉，直接條列規定需揭露之對象，但揭露程度仍不變。