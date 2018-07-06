SOGO條款爭議大 擬先通過委員會版本

2018-07-06

〔記者彭琬馨、黃佩君／台北報導〕這次公司法修法另一爭議條文是第九條「SOGO條款」。國民黨黨團堅持不贊成「溯及既往」，即確認遠東集團的SOGO經營權不受影響；但民進黨內部有兩派意見，一派是認為修法回溯個案沒有必要，另一派則主張沒有所謂溯及既往問題，只有適不適用；時代力量也認為該不該適用於SOGO案，這有法律上的邏輯問題。因此最有可能是先依照委員會版本通過，保留「空間」以後再解決。

纏訟近十六年的SOGO百貨經營權爭奪戰，太設、遠東與李恆隆三方互控對方，累積官司高達八十三件，兩百五十一位法官參與，其間多次轉折，令人眼花撩亂；不少立委私下坦言，到底誰是誰非？實在是搞不清楚。

國民黨立委曾銘宗昨強調，第九條的「SOGO條款」，這部分黨團不贊成溯及既往，還要看民進黨團採取的版本來採取因應策略。但時力立委黃國昌認為，第九條的修正該不該適用於SOGO案、究竟該如何解釋適用，這有法律上的邏輯問題。

綠營某立委指出，就是因為經濟部長期不作為，才透過公司法修法補救漏洞；況且SOGO案偽造文書登載不實、一人董事會都是違法且持續存在的事實，理當沒有所謂溯及既往問題、只有適不適用。

長期研究SOGO案的律師指出，最高行政法院雖然在二○一三年判經濟部敗訴，但也指出經濟部不應該依公司法第九條撤銷太流增資登記，理應要用第七條和第三八八條處理；當年太流增資的「一人董事會」根本就違法，經濟部有法條工具可處理，為何會一拖再拖，應該是有「太多力量」的介入。

SOGO條款目前傾向照委員會通過版本、僅針對經濟部與法務部建議刪除「由檢察機關通知」部分作修正；民進黨立委高志鵬說，他希望爭取照委員會版本通過，因立法院不斷強調委員會中心主義，而條文審議時也經過經濟部、法務部的修正，理應有一定共識基礎。