工商界︰大同條款把關鬆 不明股東易插旗

2018-07-06

應審大股東適格性

〔記者羅倩宜／台北報導〕公司法修法今闖關立法院三讀，有關一七三條之一（俗稱大同條款）持股過半股東可自行召集臨股會，僅增訂得持股滿三個月的把關門檻，並未如七大工商團體主張持股應有一年以上限制，且主管機關應對大股東適格性進行審查，工商界憂心，此舉除將造成上市櫃公司經營權易攻難守、爭奪戰不斷外，更讓中資等「不明股東」可隱匿於FINI（外國機構投資人）身分，插旗台灣指標企業。

持股必須一年以上

七大工商團體今將再度聯名投書，針對公司法提出建議，對於一七三條之一仍保留過半股東得召開臨時股東會，且持股時間須三個月，工總強調，這攸關經營權的重大事項，必須設定持股一年以上的門檻，且須報請主管機關審查，才能准予召開臨股會。

商總理事長賴正鎰強調，持股三個月的過半股東就可召開臨時股東會，「將引起上市櫃公司動盪不安，經營權容易被翻盤」。

上市櫃公司協會認為，公司法修訂納入「大同條款」，是學界及法界長期推動的主張，出發點是防止企業長期被大集團掌控；因目前的確有不少案例，董事僅持股五％、卻成「萬年董事」，長年主導公司營運，這並不合理。

但協會也強調，公司法若允許持股期間極短的過半股東召開臨時股東會，等於降低外部人爭奪經營權門檻，雖可推翻決策不當的萬年董事，但也容易撼動經營良好的現有團隊；「政府在修法時怎麼配套，需要智慧。」

協會財務長鄭聖穎建議，修法還是要循序漸進，以免損及永續經營。股東究竟該持股三個月、六個月或一年才有資格召開臨時股東會？她認為以一年為佳，原因有二，一是持股期間太短，難以確定這類股東是為了炒股或爭奪資產等短期利益，還是著眼於長遠的公司治理；二是不會增加企業的額外防禦成本，因目前股東名冊一年造冊兩次，分別在股東會前及除權息時，若改為三個月，企業必須付出額外成本。