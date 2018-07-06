公司法今三讀 大同條款闖關 恐掀經營權大戰

2018-07-06

僅增持股3個月門檻

不利長遠公司治理

〔記者黃佩君、彭琬馨、鄭鴻達／台北報導〕歷經兩年的公司法修法將在今天拚三讀，目前尚有二十一條條文待表決，針對爭議法案，民進黨已於本週匯集黨內意見及與工商團體、政院等討論，多數已有結論；其中牽動最大的「大同條款」，預期僅增加須持股三個月期限後過關，未來半數股東短期間內「集結」即可召開臨股會，公司派未來挑戰將增大。

立法院臨時會今天是最後一天，公司法在上週黨團協商後仍有二十一條條文未獲共識，包括「大同條款」、「SOGO條款」、是否刪除法人董事、申報實質受益人等，昨立院程序委員會表決通過今處理公司法修法，將不惜挑燈全力拚三讀。

民進黨內本週已與政院、工商團體等討論匯集意見，將於今早黨團大會針對爭議條文的不同版本重新調整定案，國民黨團今早也將召開黨團大會做最後的討論，再由院長主持最後一輪朝野協商後進行表決，預計今將上演表決大戰。

本次修法討論最多、影響最大的一七三條之一「大同條款」，本次可望增添持股期間條件後過關。因該條文規定持有已發行股份總數過半數的股東，得自行召集臨時股東會，但被工商界批評恐會造成經營權大戰四起，大同等股數較弱勢的公司派易受中資等不明股東挑戰，因此被稱為大同條款。

經濟部在審查期間原提出配套方案，即半數股東須先獲得董事會同意，若十五天後不同意可自行召集；但在本週討論後，因工商團體強烈希望加入持股門檻做為條件，因此最後傾向刪除原配套方案，加上半數股東須持股三個月期限的條件，避免市場派以過度頻繁的臨股會擾亂經營。

國民黨團首席副書記長曾銘宗昨表示，黨團對「大同條款」持反對意見，因為這恐會激化公司經營權爭奪；民進黨立委高志鵬指出，黨團過去從未充分討論過公司法，就要求大家支持行政院版本，「這不是一個負責任的執政黨該做的事」，盼今日黨團大會能充分討論。

刪法人董事 傾向不修正

至於其他工商團體強烈反對的爭議條文，幾乎均依其意見進行修正成「務實版」，包括刪除二十七條法人董事，因茲事體大，傾向不修正；一九三條之一普通董事比照獨董對公司文件有查閱、抄錄及複製權限部分，也因工商團體認為將影響營業秘密及公司經營，民進黨最後並未堅持，也傾向不修正；而公司秘書、限縮委託書等條款，已在上週黨團協商時即不予通過，預計方向不變。