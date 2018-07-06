「兩岸一家親」爭議不斷 柯：親，就是嘴巴上親

2018-07-06

〔記者沈佩瑤、蕭婷方／台北報導〕台北市長柯文哲去年在雙城論壇的「兩岸一家親」說法，引發的議論至今未停，柯昨對此議題指出，「親，就是嘴巴上親」，該準備的還是要準備，但一個阿帕契中隊就要六百億，國防要花大錢，所以台灣要爭取時間，先有自保的能力，「有時看到一大堆亂喊亂叫的，根本不負責任」。他並以「惟仁者為能以大事小，惟有智者以小事大」，為自己對目前台灣處境的看法做結。

台灣要爭取時間 有自保能力

柯文哲昨下午出席市政體驗營大專組閉幕式，有學生提問「兩岸一家親」最近再掀議論，新北市長參選人蘇貞昌也質疑對岸用數千枚飛彈對準台灣，這樣還有什麼「親」？柯文哲答覆時做出以上表示。

柯文哲去年赴上海雙城論壇，一席「兩岸一家親」談話，引發批評，事後他哽咽控訴國安會有收到講稿等資料，為何事前沒意見、事後才要砲轟他。但柯前天承認，「兩岸一家親」的說法，未在原講稿中，是「是事後加的」。不過，總統府與國安會仍回應說，從未收到柯的講稿。

柯文哲昨出席天文館再開幕儀式後受訪，媒體追問他是否應向國安會高層道歉，柯臉色一沉指「當初上面是說他們沒收到任何東西」，沒收到信跟收到信裡面少一段，是不一樣的事。

柯說，此事時間已久，自己情緒平復後想說算了，反正台灣處境很困難，自己能做多少算多少，他也知道大家都不想負責，剩下的他就不想說了。

對於柯承認「兩岸一家親」是「是事後加的」，台北市議員阮昭雄痛批，講稿是否先給國安會看過，柯的說法始終兜不攏，甚至在媒體前哽咽指控國安會、陸委會，如今說法再轉彎，柯文哲須為政治謊言道歉。

講稿扯國安會 議員批柯須道歉

阮昭雄批評，講稿疑雲牽扯國安會，北市議員周柏雅曾在議會質詢事件始末，柯始終交代不清，如今柯自己「失言」，終使真相水落石出。阮質疑，柯自詡是全國最有誠信的市長，在重要議題的立場上卻搖擺不定、說法前後不一，如此人格特質如何讓市民放心？

台北市政府發言人劉奕霆則說，市長的回應與說法從頭到尾都相同，前後並無矛盾，不知外界質疑從何而來？