2018-07-06

記者施曉光／特稿

國共兩黨至遲去年十二月就已開始磋商的「國共論壇」，從最初的「呼之欲出」，如今已成一鍋煮過頭而糊掉的粥，國民黨中央忸怩不敢掀開鍋蓋，只能採取拖字訣，最好全世界都忘掉。

平心而論，今年四月起中共不斷軍機繞台，在台海實彈軍演，五月初更拔我友邦多明尼加，值此兩岸關係敏感時刻，吳敦義對於登陸，國、共兩黨把酒言歡，難免多有考慮，但國民黨中央從三月以來信誓旦旦，必定會向府方遞件申請，還一口咬定沒有吳敦義率團以外的備案，才會演變成今日騎虎難下，甚至不知該如何收尾的窘狀。

國民黨五月間曾向總統府遞件申請副主席曾永權登陸參加「海峽論壇」，就是在替吳敦義「投石問路」，試探意味濃厚，結果曾被駁回，吳也就似乎順勢取得不遞件的下台階。

吳敦義三月時曾說，「如果我去空手而回，何必跑這一趟？」從去年十二月國、共磋商以來，吳也一直等待北京承諾台商保障、陸生與陸客人數維持來台穩定質量等「利多」，未料二月底國台辦直接宣布「三十一項惠台措施」，如此一來，即便吳敦義親赴「國共論壇」、「吳習會」，似乎也就沒有太多的戲可唱，只是淪為幫中共背書的角色，或許這也是讓吳敦義興味索然的重要原因。

即便吳敦義仍未忘情「國共論壇」、「吳習會」，日後向府方遞件，申請事由恐難迴避交代「吳習會」，畢竟現行兩岸法令禁止未獲政府授權與對岸洽談涉及公權力的政治議題，須受「國家機密保護法」拘束的吳敦義，若赴高度政治性的「吳習會」，難保不構成駁回理由，這也是為何媒體每次詢問遞件申請內容是否觸及「吳習會」，國民黨始終閃躲說明的原因。