熬夜打電動 引發癲癇

2018-07-05

〔記者王捷／台南報導〕暑假才剛開始，不少家長煩惱家裡的孩子不僅晚睡，還常常整天3C不離手，影響作息和身體健康甚鉅。

台南就發生十一歲蔡姓男童熬夜打電動，整晚沒睡後，突然全身抽搐、口吐白沫，家長緊急將他送醫時還碰上塞車，經警車鳴笛協助開道才送抵醫院，救治後已無礙。

醫生表示，男童疑因熬夜和打電玩的聲光刺激誘發癲癇，建議家長多注意孩子放假在家時間，仍應保持良好作息。蔡母昨感謝警方緊急幫忙開道，救了兒子一命，她說，兒子無癲癇病史，目前先讓他住院觀察，希望查明癲癇發作原因。

台南市警三分局安順派出所巡佐李明杰、警員趙士賢與實習生黃維晨，前天下午在安南區安和路巡邏時，蔡童的舅舅突然衝到警車旁，不斷拍打警車車窗，李員按下車窗後，蔡童舅舅說他的外甥抽搐和口吐白沫，蔡母開車急著想送兒子到醫院，但一路塞車，急得都哭了。

當時下大雨，行車速度緩慢，李員立即打開車上警報器，開著警車替蔡母開道，警車穿梭車陣，讓原本需十分鐘的路程，縮短至兩分鐘。

到達醫院後，警方發覺蔡童果然口吐白沫不止、眼睛上吊，醫生確診是癲癇發作，所幸經急診後沒有大礙；這時蔡童舅舅說：「外甥一整晚打電玩，都沒有睡覺！」懷疑因為這樣誘發出癲癇病症。

長時間抓寶發病 日本有案例

台南市安南醫院神經內科醫師李建欣說，之前日本也傳出有學童玩寶可夢遊戲，長時間看遊戲內的頻閃特效而誘發癲癇；李建欣表示，頻閃特效可能刺激腦細胞，導致腦部不正常放電引發癲癇，此外，熬夜、營養不良等，也都可能導致次發性癲癇。

李建欣也表示，次發性癲癇大多是外來因素，癲癇患者的年齡層在十二歲以下以及六十五歲以上，大多發生在兒童、老人身上，基本上只要維持健康的生活作息和注意飲食，就能避免次 發性癲癇。