張榮味須入獄》李進勇：司法正義 還欠雲林一個公道

2018-07-05

〔記者詹士弘、林國賢、鄭旭凱／雲林報導〕雲林縣前縣長張榮味涉林內垃圾焚化爐收賄弊案，被判八年必須入獄，為年底縣長選情投下震撼彈。尋求連任的雲林縣長李進勇表示，一般人可能認為這是「遲來的正義」，但他認為司法還欠雲林一個公道，因司法居然讓行賄的公司從雲林縣政府搬走價金卅六億元，他將進一步追討已付價金，並追訴賠償責任。

李：業者搬走36億元 我將追討

李進勇表示，雲林縣政府當初與興建林內焚化廠的達榮公司解約，之後衍生仲裁案，當初提出解約的兩大理由是焚化廠環境影響評估沒有完成、達榮公司行賄官員，但法院分別以信賴保護原則、無罪推定，否決雲林縣政府的主張。如今林內焚化廠工程案官司定讞，判決認定達榮公司違法事證，凸顯當初的仲裁案實在荒唐。

張榮味是國民黨雲林縣長提名人張麗善的哥哥，判決是否會影響選情？李進勇強調，他沒想到選舉的事，只是要幫縣民討回公道。

雲縣府新聞處長張凱傑指出，林內焚化廠案依仲裁判斷，縣府已給付達榮近卅六億元價金，最高法院終審定讞判決認定廠商違法事證確定，縣府正研議向達榮公司追討已付價金及追訴賠償責任。

雲縣議員蔡秋敏認為，張榮味是張麗善的幕後操盤手，一旦他入獄，對藍營選情絕對有負面影響，但選情瞬息變化，短期的利空也可能透過運作而扭轉局勢，民進黨支持者絕不能大意。

民進黨：不排除張麗善打悲情牌

民進黨雲林縣黨部主委廖丁賜表示，張榮味入獄對張麗善選情一定會有影響，但不排除張麗善打出悲情牌，爭取同情票。