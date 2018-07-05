大群館爭議》侯友宜：優先保障學生權益

2018-07-05

〔記者吳柏軒、邱書昱、何玉華、林欣漢／綜合報導〕針對文化大學大群館爭議，文大學生宿舍自治委員會（宿委會）昨發表聲明，強調不願無端捲入政治風波，目前已有兩百卅五人抽到該館床位，但所有權人又昱公司與文大解約，此舉罔顧學生權益，呼籲各界站在學生角度來解決。宿委會也認為國民黨新北市長參選人侯友宜身為締約的一方卻未顧及學生權益，侯友宜昨受訪表示，台北市政府反覆解釋且前後矛盾，已由律師和文化大學討論解約，會優先保障學生權益。

侯友宜則說，他也搞不清楚「又昱公司租給學生就合法，文化大學租給學生當宿舍就不合法。」許多民眾也聽得「霧煞煞」，北市府都發局內部兩個體系的解釋也前後不一， 不能用一句「行政怠惰」就這樣帶過去，「甚至我看柯Ｐ也不是很清楚法律的解釋」。

興建使用廿一年的大群館有四百多床位；文大宿委會表示，目前大群館已有二百卅五名在校生抽到床位，剩下二百個床位則是要留給大一新生抽，如今因違規而取消，勢必逼未來新生無床可睡，要租校外昂貴套房，至於抽中床位者，目前仍不知是否有床可睡，面臨可能集體搬宿的後果，將全力向校方爭取住宿權益，更不願學生被捲入無端政治風波，呼籲各方站在學生立場來解決。

文大宿委會主委、公行系大三生吳清祥表示，北市府的專案住宅，尚未看過場地，距學校也有段距離，學生是否接受、承租，都需後續協商，如上學交通如何解決等，仍盼各方保障學生權益。