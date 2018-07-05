大群館爭議》北市將釋出科技園區專宅安置學生

2018-07-05

〔記者鍾泓良、何玉華／綜合報導〕台北市政府認定文化大學宿舍「大群館」違反土地使用分區相關規定，大群館所有權人又昱公司與文化大學昨已達成解約共識。又昱、文大與都發局也開會討論解套及學生安置，文大代理校長王淑音會後受訪表示，學校有提出自力救濟的方案，對台北市政府拿公共住宅當宿舍的新方案，則樂見其成。

又昱、文大達成解約共識

國民黨新北市長參選人侯友宜家族擁有的大群館，前天遭台北市都發局認定違反「台北市土地使用分區管制自治條例」，又昱公司、文化大學與北市都發局昨天下午五點進行三方會談，與會者包括都發局長林洲民、北市府發言人劉奕霆及王淑音、又昱公司代表律師陳佳瑤。

陳佳瑤說，又昱與文大都是守法的人，既然台北市政府認為違規，雙方已經達成解約協議。文化大學有照顧學生的方案，尊重校方。王淑音也說，文大仍認為大群館是教育設施，但尊重台北市政府裁決。

劉奕霆則指出，台北市政府所提的方案，就是副市長林欽榮在記者會上所提的，將士林北投科技園區專案住宅部分提供給文大學生使用，但還有很多行政程序須討論，所以還未確定。

侯友宜競選辦公室昨也發表三點聲明：一、又昱公司的律師已和文化大學達成解約共識；二、學生住的權益不能再拖延兩個月，文大已初步處理，又昱公司也會配合；三、台北市政府改變多年來的法律解釋，連學生都質疑這是選舉因素造成，林洲民也自承內部「兩個系統有不同解釋」，這些矛盾應由北市府解釋清楚。