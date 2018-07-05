北市26所大學宿舍 缺14772床

2018-07-05

市府：五年內提供四千床位

〔記者鍾泓良／台北報導〕根據教育部高教司去年統計，全國學生宿舍供需差額約六萬床，台北市大專院校廿六所，學生宿舍缺額達一萬四千七百七十二床，其中更有七所大學床位供需比低於七十％。台北市副市長林欽榮昨開記者會表示，台北市政府上月已組成「提供台北市公私立大專院校學生宿舍專案小組」，提出短中長期的方法來解決各大學問題，預計五年內北市可以提供一千四百八十四戶公共住宅、共四千二百二十三個床位可做學生宿舍。

大安、士林、文山床位最缺

根據統計，宿舍床位缺額高的學校主要集中在大安、士林與文山區，而宿舍供需比低於七十％的七所學校分別是台北醫學大學、台北科技大學、世新大學、台灣師範大學、台北市立大學、台北科技大學與台北海洋科技大學。

林欽榮表示，原本公宅就有保留五％戶數給在台北就學、就業的外縣市青年，市府短期內將會主動與大專院校接洽是否有學生住宿需求，如剛落成的興隆公宅二期總戶數五百一十戶，可以提供其中五％，約廿五戶、一百至一百五十床給周邊的政治大學、世新大學、中國科技大學當宿舍；已經蓋好的士林北投科技園區專案住宅則可以提供卅六戶、共二百五十二床給周邊的文化大學、銘傳大學、東吳大學等。

林欽榮說，除了上述兩個已經蓋好的公宅可以在短期釋出外，台北市政府也會與中央接洽中央機關運用閒置國有地，及透過公辦都更回饋土地興建學生宿舍與國際學人宿舍。

未來包括國防部北投營區可提供三百戶、九百床；士林區萬寶紡織公辦都更一七九戶、五三七床；文山區海巡署五百戶、一千五百床；中正區南海國際學舍四六九戶、一○三四床，預計五年內全市可以提供一四八四戶、共四二二三床位。