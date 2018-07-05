《焦點評論》 一家親之所以有事

2018-07-05

記者鄒景雯／特稿

如果問中國幾任的領導人，對於曾經交手過的台灣菁英，會視誰最為難纏的對手？相信李登輝應該會贏得相當高票；而李登輝是近代以來講「兩岸統一」最多次的台灣民選總統，何以在他主政期間，仍能獲得國內民意支持？關鍵在於，李登輝就算講二百次統一，北京也不相信是真的，更厲害的是，他能讓台北同樣也不相信。

如此形容，既不是笑話，也不是繞口令，而是在描述一種純熟的手腕。大家都懂在兩大之間必須周旋的生存之道，但這「周旋」二字真正要在艱險的兩岸關係中具體實踐，可不是輕鬆講講就能達致的。所謂講兩百多次的統一，老共仍不相信他是說真格的，在於對岸沒多久就把李登輝定義為台獨，例如務實外交推動到如日中天，甚至到訪美突破兩蔣格局為止，這是什麼意思？李登輝嘴巴給足中國面子，行動卻又做足了一個主權國家該做的事，而他又具備這樣的能量，於是可以讓中國另眼相看。

以上講的是「周旋必須靈活」，另一方面，李登輝又是一個思想體系清晰的思考者，統計他在任時的大小總統言論，不論時空如何變異，萬變不離其宗，其核心價值一脈相承，這種一致性，讓台灣的選民不會因一時的政治權變需要，而失去對他的信任。這裡強調的是：「周旋也必須一貫」。

從李登輝的經驗，來看當代的柯文哲「兩岸一家親」事件，就可以輕易解答柯市長昨天再度提出的大哉問：「我一直覺得很奇怪，同樣一句話，二○一五年講沒事，奇怪怎麼二○一七年講有事」？箇中答案當然是柯Ｐ失去了若干支持者對於他的政治信賴。何以致之？那就是柯市長以為自己是個成功周旋兩岸的高手，事實上他只是個操作兩岸的平手，於是讓台派選民看破手腳，非逼迫民進黨提名，也不願基於理性而妥協。

柯文哲的「兩岸一家親」確實不是新詞，然何以二○一五沒事，二○一七年會有事，癥結在於二○一五年他是中央由國民黨馬英九主政下，台北市長新鮮人，綠營共推的政治素人，是當時大眾對於他的品牌認知，在這種背景下，他拋出前述辭令，給外界的印象是：靈活的綠人，不妨讓他試試看，講句不好聽的，就是由他去抓鬼看看。

從二○一五年之後的兩年，乃至今天，如果柯Ｐ逐漸顯露的政治性格，繼續證明他是一個非常台灣的綠人，也就是給予若干支持者充分的安全感，那麼二○一七年他照樣會沒事的機率應該很大，但是他偏偏失去了周旋者很必要的一貫，這段時間柯Ｐ自曝他其實是個毛粉，三句有一句把毛澤東謀略掛在嘴邊，並以前往延安朝聖沾沾自喜，這令綠營基層驚覺：抓鬼的，其實是被鬼抓去，換言之，雙方是因誤解而結合，怎能不因理解而分離，因此「兩岸一家親」在二○一七年出事了。

只有靈活，失去一貫，周旋就會成為操作，這是柯Ｐ至今百思不得其解的答案所在。