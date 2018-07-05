柯坦承︰給國安會講稿 沒兩岸一家親

2018-07-05

柯稱為辦世大運釋善意

〔記者沈佩瑤、蘇永耀／台北報導〕台北市長柯文哲去年赴上海雙城論壇，一席「兩岸一家親」、「命運共同體」論述，引發輿論批評，事後柯曾在節目專訪時，哽咽稱有先把講稿送到國安會，卻遭「已讀不回」，出事才攻擊他。但柯昨受訪時，對此事一反過去迴避態度，坦承「兩岸一家親」等文字是「後來加上去的」，不過他不認為國安會會因此背黑鍋，因為沒有超出講稿範圍太多。

國安會重申沒接獲講稿

對於柯的說法，總統府及國安會無進一步評論，強調去年已說明「國安會從未事先取得柯文哲市長於上海舉辦之雙城論壇演講稿稿件」，這個說法並無改變。

柯文哲去年九月十二日接受電視台專訪，控訴國安會、陸委會放他一人處理兩岸議題。當時柯不滿透露，要參加雙城論壇，講稿、行程都送到國安會，但國安高層都不講話，放他一人到對岸「對付阿共仔」，等出事後再攻擊他，讓他很傷心，還一度哽咽。

總統府當時兩度否認此事，整起事件演變成羅生門。柯文哲昨於市政會議後接受媒體聯訪，有媒體重提此事，並指柯給國安會的講稿中，根本沒「兩岸一家親、命運共同體」等文字。柯一改過去迴避態度，大方坦言「是後來加上去的」。

他表示，講稿送出去後，他就出訪義大利，因此宣布確定要舉辦雙城論壇時，他在義大利，心想接著要去中國，又要辦世大運，至少表達一下善意，想了老半天，又不能講太多，就找兩年前講過的「兩岸一家親」，把它加進去，故事就是這樣。

柯文哲不認為這讓國安會背黑鍋，他也沒超出過去的範圍，還說「我一直覺得很奇怪，同樣一句話二○一五年講沒事，奇怪怎麼二○一七年講有事。」

至於今年雙城論壇的舉辦進度，台北市政府昨召開大陸小組會議。據了解，目前傾向年底九合一選後再舉辦，並將著重於較無爭議的時尚流行、社區經營等民生議題。

知情人士轉述說，會中有委員強調，當前兩岸關係進入僵局，台北市政府為中央之外、層級最高的地方政府，雙城論壇有其必要與重要性，會繼續舉辦。