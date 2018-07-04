國民黨不當黨產 首件拍賣成功

2018-07-04

黨產會處分 追討八．六億餘元

〔記者溫于德、楊淳卉、林良昇／台北報導〕行政執行署追討國民黨不當黨產，首度成功拍賣！行政執行署台北分署為追繳中國國民黨八．六億元，拍賣國民黨位於台北市嘉興街、南京東路的兩處黨工宿舍，日前首拍無人投標而流標，昨進行二拍，嘉興街宿舍順利以一千五百廿六萬元拍出。台北分署指出，這是首件國民黨黨產成功拍出的物件。

南京東路宿舍昨仍流標，台北分署將擇期三拍。行政院黨產會認為，國民黨早年以「轉帳撥用」無償取得國有房地，黨產會處分追討八．六億餘元，國民黨拒繳，還稱將提起行政訴訟，請求行政法院撤銷處分，黨產會去年七月將全案移送法務部行政執行署執行。

嘉興街宿舍 一五二六萬元拍出

負責執行此案的台北分署，已陸續查封國民黨在北市信義區嘉興街的宿舍、松山區南京東路五段的宿舍、中正區杭州南路的國民黨智庫，以及松山區黨部、金門縣黨部等處。

本件拍賣案，執行署初步調查後，確認兩處均無人居住，首拍時將嘉興街宿舍底價訂為一千九百萬元、南京東路宿舍底價為三千三百廿萬元，今年五月十七日開拍時，乏人問津而雙雙流標。

昨天進行第二拍，嘉興街宿舍底價打八折，降為一千五百廿萬元，僅一人投標，以高於底價六萬元價格，低空飛過得標；南京東路宿舍底價雖同樣打八折，降至二千六百五十六萬元，仍無買家出手而流標。

台北分署主任執行官鍾志正解釋，昨天兩標均為一般公寓，長年被當作宿舍使用，且在商業價值較低的巷弄內，可能因此影響民眾投標意願。

國民黨質疑違憲 將採法律救濟

國民黨發言人洪孟楷昨天表示，所謂黨產會認定八．六億元需追繳費用，目前仍在做提告及聲請停止執行過程，自始至終黨產會所使用法律亦有違憲違法之虞，昨即便拍賣完成，國民黨後續仍會採取法律救濟，如將來抗告成功，也會要求如實國賠並追究相關失職人員責任，呼籲公務人員秉持行政中立，而非成為任何一個政黨的政治打手。