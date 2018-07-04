文大宿舍案》中間選民看到了

2018-07-04

記者賴筱桐／特稿

國民黨新北市長參選人侯友宜身陷違規出租文化大學宿舍案風暴，全案像「擠牙膏」般，每天都有新爆點，這也讓他一路處於挨打狀態。爭議擴大後，「拖」到上週六才親上火線「止血」，危機處理慢半拍，侯友宜雖然提出解約想為爭議解套，但已影響中間選民的觀感，恐衝擊選情。如何挽回受損的形象？還有沒有「未爆彈」？考驗這位自稱「見過地獄」的探長。

侯友宜感嘆「以前合法、現在違法」的昨是今非，想用情感訴求、被抹黑的委屈來爭取選民同情，但在民代、名嘴天天爆料下，「有錢、愛錢、鑽土地法規漏洞」等質疑，已重傷他多年來的正義、鐵漢形象。

侯陣營起初輕忽文大宿舍案的殺傷力，自以為爭議會隨時間淡化，但隨著議題不斷拋出，質疑聲愈炒愈大，逼得侯友宜不得不正面迎戰、親上火線說明，想把風向球導向是綠營污辱人格的烏賊潑墨，希望爭議就此結束。

新北市的藍、綠版圖大致相當，兩黨基本盤大約都在四成上下，中間選民約占兩成，文大宿舍案炒得火熱，其實對藍、綠選票的游移有限，因為藍、綠支持者都是「信者恆信、不信者恆不信」，在約四成的藍營支持者眼中，這是「顏色不對才追殺」；但在約四成綠營支持者的心裡，「以前違法沒被發現，不代表可以繼續違法。」

分析選情，文大宿舍案只會讓藍、綠基本盤各自歸隊、更加凝聚，這讓原本暫時落後的蘇貞昌，至少回穩到四成的基本盤來對決藍營；二成的中間選民觀感才是最大變數，因為對中間選民而言，侯友宜被扣上牟利、投機、罔顧學生權益的帽子，和他過去的剛正不阿、懲奸除惡的鐵漢形象顯有落差。

文大宿舍案熱火猛炒，究竟會讓中間選民厭惡藍綠惡鬥，因而同情侯友宜被迫害？還是因此看清楚侯友宜而失望？後續效應仍有待觀察。