柯：又昱直接租給學生就合法

2018-07-04

〔記者黃建豪、何玉華、邱書昱／綜合報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜家族所有的文化大學「大群館」建築被當成學生宿舍，台北市都市發展局昨已認定違規使用。台北市長柯文哲昨強調，如果是由又昱實業有限公司（建築物所有權人）直接租給學生就合法。柯表示，「在法律邊緣，就想辦法把它弄合法」、「我是幫所有人解套」。

柯文哲指出，台北市都發局會發行政指導函，不是馬上開罰，是要限期兩個月內把問題解決；他也跟都發局說，要把雙方（文大和又昱公司）找來，看如何在合法的範圍內把問題解決掉，不要損及學生的權益。

柯文哲也說，該案的土地使用分區爭議，他也覺得很奇怪，問過才發現，是因為「台北市土地使用分區管制自治條例」在過去二十幾年一再修法，修到後來，集合住宅跟宿舍的設定條件好像混在一起；又昱如果直接租給學生，在法律上合法，但讓文化大學去出租就不合法，「這是歷次修法過程，把法修到亂亂的。」

至於文大宿舍「大群館」到底還能不能住？柯文哲重申，要在兩個月內修改土地使用分區比較困難，「但如果是又昱公司直接租給學生，還是可以。」媒體追問：「這是否在幫哪一方解套？」柯文哲笑稱：「我是幫所有人解套，幫自己解套。」

對於文化大學表示應該認定大群館為教育設施，柯文哲重申，他已經講過，不會明顯的違法，就是都在法律邊緣，那就想辦法把它弄合法，在法令上的解釋可以過關就好了。

對於台北市政府都市發展局認定，國民黨新北市長參選人侯友宜夫婦的文化大學宿舍「大群館」違法使用，民進黨新北市長參選人蘇貞昌昨天表示，文大宿舍案違法的是侯友宜，受害的是學生，希望侯友宜別再糾纏、別再喊什麼抹黑了。

蘇：學生權益最優先

蘇貞昌說，希望侯友宜以保障學生的權益為最優先，趕快改善公安，租金應該也有降低的空間，減少學生的負擔，讓學生的權益獲得最大的保障。

他表示，看到台北市長柯文哲願意站出來協調文化大學跟侯友宜家族解決問題，這是好事，侯友宜應該負起責任，不管如何解決，不能讓學生沒有地方住，要以學生的權益為最優先。