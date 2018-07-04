北市認定違規 侯：我真的看不懂

2018-07-04

〔記者賴筱桐／新北報導〕台北市政府昨天認定國民黨新北市長參選人侯友宜夫婦的文化大學宿舍「大群館」違規當宿舍使用，侯友宜回應：「我真的看不懂！」過去二十一年都合法，如今選舉到了要重新改變，他會請又昱公司與文大解約，以維護學生權益為優先。

過去21年都合法 選舉到了重新改判

侯友宜感慨說，過去二十一年，從扁政府到柯市府都一直合法，五年多前由台北市議員及台北市都發局到場會勘，要求文大以最嚴格的標準進行公安申報，從二○一二年到二○一七年的公安申報都合格，表單現況用途清楚寫著「學生宿舍」，二○一七年最新申報資料也是在台北市長柯文哲任內核定的。

他表示，二○一三年又昱公司發函給台北市政府，釐清能否做為學生宿舍使用？北市都發局回文表示，「無涉自治條例的管轄範圍」，表示可以租給學生使用、沒問題。他質疑：「當時都判定沒問題，如今選舉到了要重新改判，我覺得非常奇怪，到底在幹什麼？」

對於土地使用分區違法爭議，侯友宜說，文化大學租給學生不可以，又昱公司租給學生就可以，這是很奇怪的事，法令解釋他聽不懂，如果北市府六年前就清楚告訴他不能當學生宿舍，他一定遵照辦理，「但你六年前跟我講可以，現在改口說不行，讓人無所適從。」

侯友宜強調，他三十八年的公務員生涯都奉公守法，既然北市府認定違規，他會請又昱公司跟文大解約；對於解約後，四百多名文大學生將面臨無處可住的窘境，侯說，又昱公司將與北市府、文化大學協商，優先維護學生的權益。

媒體再追問，是否認為這是「政治追殺」？侯友宜回應說，他不揣測任何動機，以前法令解釋可以，現在又要改變法令解釋，「我尊重配合」。