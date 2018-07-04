大群館案》文大：遺憾北市府前後矛盾

2018-07-04

〔記者吳柏軒、林曉雲／台北報導〕文化大學「大群館」被台北市都發局認定違規使用，文化大學昨指出，該館租賃合約至少四年且經法院公證，合乎政府規定，對北市府前後矛盾深感遺憾。

文大質疑，北市都發局呼籲文大及大群館所有權人盡速改善，但卻未具體指導如何改善，不知未來兩個月內能否完成，也不知改善後是否能合法，認為北市府公文仍有模糊地帶，將再次請示要求明示。

文大昨發出聲明指出，北市都發局曾同意校方做大群館公安申報，如今卻不認定為教育設施，改採集合住宅的違規認定，前後矛盾；且依教育部辦法，校外學生宿舍使用、租賃合約四年以上且經法院公證，即可視為校舍，屬教育設施，認為大群館承租完全合乎教育部規定。

文大強調，將以維護學生住宿權為最高處理原則，請家長、學生安心，更呼籲相關單位慎重考量四百多名學生的住宿問題，妥切處理。

對文大的聲明，教育部高教司長朱俊彰表示，消防安全和符合土地使用分區是很基本的規定，是一定要符合的，教育部已提醒文化大學必須儘快改善，且針對暑假期間及開學之後的學生住宿提出因應方案，不要影響學生權益，如果文大臨時找學生宿舍有困難，或可尋找附近或校園內是否有空間可處理，教育部會盡力協助學校。

教部：宿舍床位異動 將調整補助經費

另外，大群館約四百多個床位都被計入文化大學宿舍總量中，朱俊彰表示，宿舍床位數是私校獎補助的核配項目之一，如有異動或錯誤，教育部會調整大學獎補助經費。對於是否會追回對文大之前的獎補助，要再開會討論，但一定會有反應。

朱俊彰也強調，台北市政府既已認定文大的大群館不符合土地使用分區規定，也不是教育設施，教育部會尊重地方主管機關職權及判定。