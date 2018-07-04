林洲民：大群館非屬教育設施

2018-07-04

〔記者鍾泓良、周彥妤／台北報導〕對於文化大學指稱，依教育部辦法，校外學生宿舍使用、租賃合約四年以上且經法院公證，即可視為校舍，屬教育設施，符合使用規定；台北市都市發展局長林洲民反駁，大群館並非屬於校地內建築，而文化大學所引用的「專科以上學校總量發展規模與資源條件標準」，其目的在於校務評鑑上對於學校面積及學生數量計算，全篇沒有討論到都市計畫，因此都發局認定大群館非屬教育設施。

台北市都發局規劃科長楊智盛也說，「台北市土地使用分區管制自治條例」的教育設施，是指學術研究設施，若教學相關設施有爭議，才會請教育主管機關認定，但現在文大在校外做宿舍，為住宅使用，本來就不在教育設施使用類組。

都發局昨發文要求大群館在兩個月內改善，至於如何改善？又將如何安置四百多名學生？林洲民昨未給答案，僅說會邀文化大學及又昱公司到府內再討論。

將邀文大和又昱公司研究善後

都發局表示，大群館使用分區是第二種住宅區（特），依照「台北市土地使用分區管制自治條例」，住二（特）可做集合式住宅，但不得作寄宿舍，因當初「都市計畫法」認定該區為低密度、高品質住宅區，又住一、住二多位於山坡地，因此不適合興建使用密度高的宿舍。

林洲民也指出，都發局在上月廿五日現勘以前，基於是私人財產，都沒有辦法進入現場，但經過六月廿五日現勘及文化大學網路使用情形，認定大群館就是宿舍。