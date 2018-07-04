梅健華︰台美推動更多合作 是正確的

2018-07-04

獲蔡總統贈勳 自嘲失業了 「聽說台大校長有開缺」

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統昨日頒贈「美國在台協會」（ＡＩＴ）台北辦事處長梅健華大綬景星勳章，梅健華說，三年前上任時就希望能夠進一步推動更多雙方的合作，因為這麼做對台灣及美國人民來說，都是正確的事。

對於即將卸任，梅健華搞笑地說「其實我現在就是失業了，我想，蔡總統應該滿樂意幫我牽線，我聽說最近台大校長這邊有開缺，也許我可以試試看。」梅健華的美式幽默，讓現場哄堂大笑。

梅健華預定七月中旬離任，資深外交官酈英傑接任台北辦事處處長。梅也說，「該是時候交棒給下任ＡＩＴ處長了」。

蔡總統說，梅健華到任時訂下了三個目標，包括與台灣政府培養良好的信任關係、讓台灣人民了解到「美國是台灣最好的朋友」、以及完成ＡＩＴ的內湖新館，「我要說，梅處長都已經做到了」。

總統指出，梅健華的付出不只證明了「美國是台灣最好的朋友」，他也是台灣最好的朋友。總統說，台灣還有很多地方都等著梅處長舊地重遊，台灣永遠是他第二個家，總統稍後在臉書貼文表示，「下一次，可以帶著你的手工冰淇淋，來跟我交換西式蚵仔煎。台灣的祝福永遠與你同在」。

梅健華致詞時，大展幽默感。他透露，一開始聽到「大綬景星勳章」還不知道是什麼，上網Google了一下，發現導演李安、作家白先勇、前捷克領導人等人都曾受勳，愈看愈興奮，覺得這好像真的是無上的榮耀，「但是繼續往下滑時，就看到前處長也有景星勳章，我就覺得唉…。」

梅健華還拿在現場觀禮的ＡＩＴ副處長谷立言（Raymond Greene）開玩笑說，他的姓氏裡有Greene（音近似Green、綠色之意），但沒有政治立場，「不過，我們也在考慮酈處長的名字裡面是不是要加個Blue（藍色）進去，這樣會比較公平一點」。

梅健華也謝謝總統對台美關係的強力支持，台美關係才能如此良好及堅實。此外，對於馬前總統及政府團隊多年來和美方維持緊密的夥伴關係，他也表達感謝。