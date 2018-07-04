年遭數億次攻擊 軍方網站擋得住

2018-07-04

〔記者羅添斌／台北報導〕民進黨官方網站三日凌晨疑遭駭客攻擊，資深軍方官員昨表示，國防及國安單位的公開網站（民網）長期被中國網軍列為重點攻擊目標，每年遭網攻的次數都在數億次以上，早已有防護安全機制，至於國防及國安單位的軍網，因為採取與民網「實體隔離、專網專用」的機制，因此能有效維護資安。

「實體隔離、專網專用」防護

軍方的軍網（內部網路）、民網（對外公開網站）長期遭到中國網軍及不明對象網路攻擊，根據軍方最新統計，自二○一三年至二○一七年，軍方所屬民網近五年遭網攻次數，每年都有數億次之多，其中又以二○一四年的七億二六八六萬餘次最多，去年遭網攻的總次數為二億○四六六萬餘次。

熟悉資安防護的軍方官員說，國軍軍、民網及各指管系統均採「實體隔離、專網專用」，各網系間部署相關資安防護軟硬體，並且定期實施資安稽核，落實執行各項作業過程資安管控措施。

「反覘」措施找疏漏並修補

他說，軍方及國安單位也會進行「反覘」措施，從外部環境來觀察自家的民網、軍網，有無疏漏及可能遭到侵入的空隙，以便立即修補檢討。

官員表示，國防部民網環境現已建置「資安防護管理中心」全時管控，並納入行政院政府網際服務網（ＧＳＮ）統一偵測監控，可有效降低網路攻擊（惡意）行為。據統計，國防部民網網站疑似遭受駭客異常偵測及掃描等活動次數，自二○一四年起，呈現逐年減少趨勢，顯示國防部民網環境資安防護措施已具成效。

官員強調，國防部依行政院指導，每年度將「關鍵資訊基礎設施防護」納資安防護演習重要課目，強化整體資安防護及緊急應變能力。