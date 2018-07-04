公務防駭 近萬機關資安納管

2018-07-04

資安管理法擬明年元旦上路

〔記者李欣芳／台北報導〕為防止公務機關資安遭中國等他國網軍攻擊，蔡政府推動資安法制化，推動多時的「資通安全管理法」今年五月十一日已經立法院三讀通過，實施日期由行政院訂定。據悉，資安管理法可望在明年一月一日上路，公務機關為首階段納管對象，估計全國將有近一萬個中央與地方政府其及下轄的各公務機關、公立學校等，將接受新專法的規範。

政院將訂獎懲機制

行政院將首度訂定賞罰分明的獎懲機制，對機關資安人員資通安全維護績效優良者予以獎勵；但未依規定通報資安事件或訂定資安維護計畫的公務機關，將予以懲戒。

政院資通安全處處長簡宏偉表示，資安處將自八月起舉辦北、中、南等多個縣市的十幾場說明會，邀請中央目的事業主管機關等相關部會及地方政府機關與會，宣導資安管理法相關事項。

據悉，政院資安處已經將「資通安全管理法」的實施日期簽報行政院長賴清德核定，知情官員說，由於專法施行需要一段準備期，最可能的施行日期是明年一月一日。

八成來自中國網攻

台灣公部門去年遭網路攻擊成功的案例共三六○件，其中高達八成來自中國網軍攻擊。政府視資安為國安，因此推動訂定「資通安全管理法」。

資安管理法明訂，公務機關應符合其所屬資通安全責任等級的要求，訂定、修正及實施資通安全維護計畫，公務機關應每年向上級或監督機關提出資通安全維護計畫實施情形，為因應資通安全事件，公務機關應訂定通報及應變機制。

資安責任分四等級

資安責任等級將分ＡＢＣＤ四級，其中Ａ級的資安防護等級最高，總統府、行政院、外交部、國防部都列為Ａ級，原指定為Ａ級的直轄市，將改為Ｂ級，與直轄市以外縣市同級，Ｃ級是指金門酒廠、馬祖日報等國公營事業，地方政府的清潔隊則列為Ｄ級。

政院資安處副處長徐嘉臨表示，這些公務機關有提供網站資訊服務部分，以Ａ級機關為例，其核心系統每年要辦理一次系統滲透測試，Ｂ級機關則是兩年一次，弱點掃描部分Ａ級機關每半年一次，Ｂ級機關則是每年一次。