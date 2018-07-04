民進黨官網遇駭 疑中國網軍攻擊

2018-07-04

簡體字留言「蔡小英加油」 預告「下一個輪到國民黨」

〔記者楊淳卉、林良昇／台北報導〕年底縣市長選舉將近，民進黨官方網站昨天凌晨遭到駭客攻擊，頁面上出現「中國網友支持蔡英文連任」、「蔡小英加油我們大陸網友都愛你喲麼麼噠」等簡體字樣，還預告「下一個輪到國民黨」。這是民進黨官網今年全面改版後，首度傳出遭到駭客攻擊。

民進黨︰每逢選舉就遭攻擊

民進黨發言人Kolas Yotaka表示，每逢選舉期間，民進黨官網即成為駭客惡意攻擊的主要標的，此次攻擊者使用簡體字，是否為中國方面有系統性的攻擊，民進黨會深入調查，也強烈譴責此行為，資安防護與網路安全性已是全球性的問題，民進黨會加強升級資安門檻。

民進黨立委吳思瑤表示，適逢選舉期間所做的這些惡意干擾、攻擊行為，可見中國對民進黨進行資安攻擊，是未來要慎防的重點，民進黨必須強化資安防護；初步看來此次並未外洩敏感機密，駭客只是要透過更改官網資訊，凸顯其入侵行動。

不過，對於此次被駭客攻擊的資料及其影響，民進黨並未直接說明。

二○一六年總統大選前夕，民進黨官網疑似成為駭客攻擊目標。有資安公司揭露，民進黨官網在同年四月，連續遭到駭客入侵兩次，並側錄瀏覽民進黨網站使用者的資料；但民進黨當時回應，表示未收到黨部網站被入侵的消息。

國民黨︰通告黨工強化資安

民進黨官方網站昨凌晨疑遭駭客攻擊，網頁還預告「下一個輪到國民黨」；國民黨發言人洪孟楷表示，官方網站是由文傳會管理，國民黨中央黨部是使用封閉式網路，由資訊中心監控，目前未有遭駭跡象﹔但仍可能因為人員點擊連結開出「破口」，而遭駭客入侵，在民進黨官網被駭後，已通告中央黨部所有黨工，勿點擊來路不明信件的連結，強化資安。

洪孟楷表示，任何發言只要是符合言論自由的範圍，且未侵害他人權益，國民黨都會予以尊重，但是不該以違法手段表達自己的訴求。

洪孟楷強調，如果此次事件的駭客，經證實確實來自於對岸的話，呼籲中華民國各政府機關，以及相關軍事經濟情報單位的網站，必須特別小心，加強警戒，尤其關乎國人個人資料機密，都一定要防範不能被駭。