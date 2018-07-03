HTC手機節節敗退 宏達電裁員1500人

2018-07-03

昨傍晚才聽說 員工錯愕

〔記者王憶紅、陳昀、廖千瑩／綜合報導〕宏達電繼二○一五年八月裁員十五％、約二二五○人後，昨再度宣布大規模裁員一千五百名本勞及兩百到三百名外勞，若以宏達電桃園廠現有四○七七名員工計算，裁員幅度逾四成，約占宏達電全球六四五○名員工的四分之一；宏達電指出，主要是對台灣地區進行製造部門的「組織優化」與「策略性人力資源配置」調整。桃園廠員工昨傍晚才聽說裁員消息，都大感錯愕。

近三年 虧掉逾五個股本

曾是台股股王的宏達電，在二○一一年出貨創下四千五百萬支紀錄，股價一度衝上一千三百元，市值突破兆元台幣；但今年恐將跌到僅剩兩百萬支，市值更只剩高峰時的零頭。宏達電去年每股虧損二十．五八元，創上市以來新高，累計近三年虧掉逾五個股本；今年首季因賣掉Pixel手機團隊給Google、約十一億美元入帳，帳上扭轉連十一季虧損，但本業還是連十二季慘虧。

法人分析，手機事業無力回天，宏達電在賣掉中國上海廠後，縮減台灣製造廠規模早在預期中；根據宏達電首季季報，帳上現金及約當現金為四五○億元，以今年首季本業仍大虧五十一億餘元，加上每年營運費用約一百億元，除非宏達電新事業虛擬實境產品VIVE有辦法短期內大量普及出貨，否則手上現金應該燒不了幾年，裁員及縮減生產線，是不得已的選項。

桃園廠 裁員幅度逾四成

宏達電昨已向桃園市勞動局提出大量解僱勞工計畫書，將依據勞動相關法令規定及程序辦理；宏達電不願對外說明裁員人數，但依據勞動局資料，桃園廠現有四○七七名員工，將有一千五百名本勞及兩百到三百名外勞失去「頭路」。

宏達電解釋，「因市場與生產需求呈現季節性與市場的變化，一直不斷檢視人力資源配置，以確保產能與市場需求相符，這對ＨＴＣ是非常重要環節，才能確保營運效率及競爭優勢」。