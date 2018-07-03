破產國有化？ 中興副總裁否認

2018-07-03

〔編譯羅綺／綜合報導〕近幾日中國網路媒體盛傳先前遭美國制裁的中興通訊恐破產重組，徹底國有化，將由烽火科技接管，並強調這是六月時中國政治局會議上所達成共識；對此，中興通訊林姓副總裁強調：「謠言止於智者。」

二○一八年世界通訊大會於六月二十六至二十八日在中國上海舉行，在開始前幾天，中興通訊無預警宣布放棄在展覽上的大型展台計畫，並取消在5G技術主題小組中演講；瑞典愛立信負責東北亞市場營銷及傳播的副總裁Amanda Binli Woolverton表示，這麼大的公司在最後一刻宣布退出「從未發生過」，因而引發外界揣測，網路上也傳出中興破產消息。

中媒「彩貝財經」報導，六月二十七日，中國國務院國有資產監督管理委員會宣布「武漢郵電科學研究院有限公司」與「電信科學技術研究院有限公司」實施聯合重組，將合併為「中國信息通信科技集團有限公司」；其中武漢郵科院是烽火科技的控股股東，因此再次被視為中興通訊業務將被收購的信號。

中國社交網絡流傳消息稱「武漢郵科院和電科院合併，中興通訊馬上宣布破產，烽火科技全資收購中興通訊」；並指出這是中國政治局在六月會議上達成的共識。

中國華創證券分析師束海峰指出，武漢郵科院和電信科學技術研究院合併，早於去年十一月公告，如今兩個大央企整合還沒完成，竟臨時扯出烽火收購中興的傳聞，實在有些離譜；「彩貝財經」報導，中興通訊林姓副總裁出面闢謠稱「謠言止於智者」。