中國版軟銀願景基金 蠢動

2018-07-03

集資四六○○億全球買技術

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕英國「金融時報」報導，中國國企招商局集團與英國投資公司Centricus、貝萊德創辦人芬克之子投資的北京基金管理公司穩石投資（SPF Capital）集團合作，新推出達一千億人民幣（約四六○○億台幣）科技投資基金，企圖成為中國版的軟銀願景基金；該基金除投資中國自家科技業，也將在全球尋求收購先進技術和新創公司，恐引發歐美國家關注與更嚴苛審查。

301制裁、貿易戰敏感時機「低調執行」

這一新基金成立時機敏感，就在川普政府對中國侵犯智慧財產祭出「三○一」制裁，新關稅和投資限制鎖定「中國製造二○二五」計畫；中國政府傳已下令產官學界對該計畫低調執行、只做不說。

中國意圖透過該計畫在十大戰略產業取得全球領先地位，但中國除了砸重金補貼和收購外，不少法律訴訟案件顯示，中企買不到、研發不出來的尖端技術，往往就轉向以偷竊商業機密的手法取得。

金融時報報導，中國招商局集團將與倫敦Centricus共同宣布成立「中國新紀元科技基金」，中國招商局和其他不具名中企集團已承諾要投資高達四百億人民幣，Centricus和穩石投資將負責從政府、大學與其他科技公司籌集剩餘的六百億人民幣。

Centricus由前德意志銀行主管艾爾巴薩姆和前高盛合夥人亞里布努帶領，亞里布努和中東阿拉伯國家主權財富基金有密切聯繫，曾幫助日本軟銀取得沙烏地阿拉伯和阿布達比國家基金承諾投資六百億美元。

亞里布努表示：「科技革命的速度比預期快得多，這為該領域的投資創造一場大規模的競賽；我們正處於一個階段：可用資金規模和進入大市場的能力，將改變遊戲格局。」

中國招商局集團是中國最大國企之一，去年底總資產達一．一兆美元，營收約為八八○億美元，最近旗下招商基金獲得中國政府批准，成為以基石投資者參與科技業首次公開上市募股（IPO）的六家基金之一，並投資了小米在香港的IPO。