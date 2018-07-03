捍衛智財權 台積中國廠機密不落地」

2018-07-03

〔記者洪友芳／新竹報導〕台積電是台灣半導體業的領頭羊，也是全球晶圓代工廠的龍頭老大，對捍衛智慧財產權向來不手軟；面對中國積極扶植半導體業，台積電更嚴加防堵機密被竊。

關鍵資訊 要用才傳、用後即刪

有別於聯電、力晶與中國官方合資設廠，台積電位於中國上海松江廠、南京廠都獨資設廠，採用台籍幹部、資訊嚴格控管，尤其投資三十億美元的南京十二吋廠，是十六奈米先進製程技術，台積電花很大力氣建立資訊安全防護機制，與台灣交換重要關鍵資訊採「不落地」措施，要用才傳、且用後即刪，以避免被攔截或外洩。

台積電最知名的捍衛侵權案例，包括對中芯、叛將梁孟松、離職工程師等侵犯營業秘密提起訴訟，毫不手軟，且屢戰屢勝；以中芯為例，二○○九年底台積電勝訴，獲得中芯賠償兩億美元現金與十％股權，張汝京因此被逼迫下台。

中國積極扶植半導體業，陸續挖角台灣工程師，台積電也查獲工程師「帶槍投靠」案例，例如發現徐姓工程師涉嫌列印二十八奈米的相關製程文件，擬跳槽到中國華力微；也發現吳姓工程師大量印製公司二十八奈米製程文件，欲提供給前往工作的無錫華潤上華科技。台積電立即以涉洩密之嫌，報請檢調單位偵辦，兩人都因涉犯營業秘密法與背信罪嫌先後被提起公訴。

台積電為拉開與國際大廠的競爭，每年大手筆投入製程研發，去年研發費用估達二十六．五二億美元（近八百億台幣），全年研發工程師增加逾六千人，再創歷史新高，在全球晶圓代工產業持續維持領先優勢，台積電當然不容中國等半導體業侵權。